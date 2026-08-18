CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Документооборот
|

В Saby TMS можно подписывать ЭПД с телефона с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

Saby TMS теперь позволяет оформлять и обрабатывать электронные транспортные документы и поддерживает удобный сценарий их подписания — с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Устройство «Рутокен» разработано и выпускается компанией «Актив».

С 1 сентября 2026 г. электронные транспортные накладные (ЭТрН) становятся обязательными для большинства перевозок. Для транспортных компаний это означает переход от бумажного документооборота к работе с электронными документами непосредственно на маршруте.

Раньше сотруднику, которому необходимо подписать ЭТрН КЭП, требовался компьютер или специальный переходник для подключения токена к смартфону. С «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» достаточно иметь смартфон с NFC и мобильное приложение Saby TMS.

Сотрудник прикладывает «Рутокен» к смартфону и подписание документа происходит «на борту» устройства «Рутокен», без копирования ключа подписи в память мобильного устройства. Такой сценарий особенно удобен водителям и экспедиторам, которым важно работать с документами прямо на маршруте, а не возвращаться в офис.

«Для перевозчика важно, чтобы электронный документооборот не привязывал водителя к компьютеру или офису. Все действия с ЭТрН — от получения документа до его подписания — должны выполняться там, где происходит перевозка: на погрузке, выгрузке или в пути. Поддержка «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в Saby TMS дает компаниям еще один удобный способ организовать такой мобильный сценарий и при этом использовать привычную КЭП», — сказал Денис Малышев, руководитель направления автоматизации логистики Saby TMS.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«Мы видим тренд на мобильное подписание ЭТрН с использованием защищенных ключевых носителей. «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволяет перенести привычный сценарий работы с КЭП со стационарного компьютера на смартфон: достаточно приложить «Рутокен» к мобильному устройству с NFC для подписания документа. Совместимость с Saby TMS позволит использовать этот подход непосредственно в процессах грузоперевозок и дать бизнесу большую гибкость без компромиссов в безопасности», — отметил Анфимов Павел, заместитель директора по управлению продуктами компании «Актив».

В Saby TMS транспортные компании ведут основные документы — транспортные накладные, путевые листы, заказы на перевозку — прямо во время рейса.

Для подписания через NFC понадобятся: смартфон с поддержкой NFC (iOS или Android), мобильное приложение Saby TMS и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» с сертификатом и ключами электронной подписи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Заурбек Батыров, «Городская поликлиника №1» в Нальчике: От «живой» очереди мы перешли к ИИ

Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Создана система обнаружения БПЛА без радара

Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще