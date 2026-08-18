В Saby TMS можно подписывать ЭПД с телефона с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

Saby TMS теперь позволяет оформлять и обрабатывать электронные транспортные документы и поддерживает удобный сценарий их подписания — с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Устройство «Рутокен» разработано и выпускается компанией «Актив».

С 1 сентября 2026 г. электронные транспортные накладные (ЭТрН) становятся обязательными для большинства перевозок. Для транспортных компаний это означает переход от бумажного документооборота к работе с электронными документами непосредственно на маршруте.

Раньше сотруднику, которому необходимо подписать ЭТрН КЭП, требовался компьютер или специальный переходник для подключения токена к смартфону. С «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» достаточно иметь смартфон с NFC и мобильное приложение Saby TMS.

Сотрудник прикладывает «Рутокен» к смартфону и подписание документа происходит «на борту» устройства «Рутокен», без копирования ключа подписи в память мобильного устройства. Такой сценарий особенно удобен водителям и экспедиторам, которым важно работать с документами прямо на маршруте, а не возвращаться в офис.

«Для перевозчика важно, чтобы электронный документооборот не привязывал водителя к компьютеру или офису. Все действия с ЭТрН — от получения документа до его подписания — должны выполняться там, где происходит перевозка: на погрузке, выгрузке или в пути. Поддержка «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в Saby TMS дает компаниям еще один удобный способ организовать такой мобильный сценарий и при этом использовать привычную КЭП», — сказал Денис Малышев, руководитель направления автоматизации логистики Saby TMS.

«Мы видим тренд на мобильное подписание ЭТрН с использованием защищенных ключевых носителей. «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволяет перенести привычный сценарий работы с КЭП со стационарного компьютера на смартфон: достаточно приложить «Рутокен» к мобильному устройству с NFC для подписания документа. Совместимость с Saby TMS позволит использовать этот подход непосредственно в процессах грузоперевозок и дать бизнесу большую гибкость без компромиссов в безопасности», — отметил Анфимов Павел, заместитель директора по управлению продуктами компании «Актив».

В Saby TMS транспортные компании ведут основные документы — транспортные накладные, путевые листы, заказы на перевозку — прямо во время рейса.

Для подписания через NFC понадобятся: смартфон с поддержкой NFC (iOS или Android), мобильное приложение Saby TMS и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» с сертификатом и ключами электронной подписи.