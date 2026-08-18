«Т-Банк» запустил бесплатный сервис для работы с электронными транспортными накладными

«Т-Банк» сообщил о запуске бесплатного сервиса «Транспортный электронный документооборот (ЭДО)» для клиентов из числа малого и среднего бизнеса. В нем предприниматели смогут создавать, заполнять, подписывать и обмениваться электронными транспортными накладными и заказ-заявками.

Запуск сервиса связан с изменениями законодательства. С 1 сентября 2026 г., согласно Федеральному закону №140-ФЗ, участники рынка должны будут оформлять в электронном виде транспортные накладные, заказы-заявки на перевозку, а также экспедиторские документы.

Фактически предпринимателям предстоит перевести оформление грузоперевозок в электронный формат: выбрать оператора транспортного ЭДО, выпустить квалифицированную электронную подпись и оформлять документы в электронном виде на всех этапах грузоперевозки.

Решение «Т-Бизнеса» разработано для владельцев небольших транспортных компаний, перевозчиков, а также для компаний, которые регулярно отправляют или принимают поставки. Подписывать документы смогут как руководители бизнеса, так и сотрудники, которые фактически участвуют в рейсах, отправке или приемке грузов.

Подключить транспортный ЭДО клиенты смогут в привычном кабинете «Т-Бизнеса» и в мобильном приложении. Специалисты банка окажут поддержку при работе по новым требованиям: помогут заполнить электронные транспортные накладные и настроить подписание документов с компьютера и телефона.

Клиентам «Т-Бизнеса» сервис и круглосуточная поддержка предоставляются бесплатно. При наличии квалифицированной электронной подписи первое подписание документа займет несколько минут, последующие — несколько секунд. Предприниматели, которые откроют расчетный счет в «Т-Бизнесе», смогут бесплатно выпустить КЭП через выездной сервис банка и получить два месяца обслуживания РКО без дополнительной платы.

Анастасия Яннаева, руководитель нефинансовых сервисов «Т-Бизнеса», сказала: «При создании решения мы исходили из того, что предпринимателю нужен не просто доступ к транспортному ЭДО, а консультационная поддержка при переходе на новый порядок работы: от открытия расчетного счета, оформления КЭП и подключения к сервису до заполнения транспортных накладных и перевода приемки грузов в электронный формат. Поэтому мы сделали упор на комплексное сопровождение. Мы не просто предоставляем клиенту инструмент для работы с электронными накладными, а помогаем разобраться в новых требованиях, настроить необходимые процессы и сделать ЭТрН частью привычной операционной работы».

В будущем функционал сервиса расширится. Пользователи смогут просматривать, создавать и подписывать документы через мобильное приложение с помощью «Госключа», а также выдавать сотрудникам доступы через машиночитаемую доверенность (МЧД).

Сервис уже доступен клиентам «Т-Бизнеса» с расчетным счетом. Для подписания электронных документов потребуется действующая квалифицированная подпись. Подключить сервис можно на сайте.