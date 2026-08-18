CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения Электроника
|

«Свеза» повысила точность учета древесины на комбинате в Петербурге

Фанерный комбинат промышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге модернизировал систему учета березового сырья. Обновленное оборудование позволяет точнее определять объем и параметры каждого бревна и использовать эти данные для планирования производства. Проект стал частью работы комбината по повышению операционной эффективности и цифровизации производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

После окорки каждое бревно проходит через лазерный измеритель. Оптические сканеры в режиме реального времени фиксируют его геометрические параметры — длину и диаметр, на основе которых рассчитывается объем. Информация автоматически передается в системы верхнего уровня для дальнейшей обработки и формирования отчетности.

«Точный учет входного сырья — основа для планирования производства. Нам важно понимать, какой объем древесины и с какими параметрами поступает в переработку. После модернизации мы получаем более точные данные по каждому бревну и можем оперативно контролировать общий объем сырья, поступившего в производство», — сказал Кирилл Максимов, руководитель производства шпона и фанеры комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

Система фиксирует объем поступившей древесины, а не определяет ее пригодность для дальнейшей переработки. Программное обеспечение оборудования позволяет мастеру смены в любой момент получить данные об объеме древесины, поступившей в производство, и сформировать отчет. Автоматизированный учет снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает единый подход к сбору данных на участке подготовки сырья.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

После измерения древесина поступает в цех раскряжевки, где бревна поштучно распиливаются на чураки заданной длины, — 1,3 и 1,6 метра. Дальше сырье проходит последующие этапы переработки, на которых отдельно ведется учет выхода шпона и готовой продукции.

Модернизация оборудования на участке перед раскряжевкой позволила повысить точность измерения геометрии бревна и получать данные по ключевым характеристикам сырья. Это помогает эффективнее планировать загрузку оборудования и повышает операционную эффективность процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

Заурбек Батыров, «Городская поликлиника №1» в Нальчике: От «живой» очереди мы перешли к ИИ

Создана система обнаружения БПЛА без радара

Эвелина Ребрун, Sitronics Group: Модульный ЦОД не должен конкурировать с капитальным

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще