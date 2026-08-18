«Свеза» повысила точность учета древесины на комбинате в Петербурге

Фанерный комбинат промышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге модернизировал систему учета березового сырья. Обновленное оборудование позволяет точнее определять объем и параметры каждого бревна и использовать эти данные для планирования производства. Проект стал частью работы комбината по повышению операционной эффективности и цифровизации производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

После окорки каждое бревно проходит через лазерный измеритель. Оптические сканеры в режиме реального времени фиксируют его геометрические параметры — длину и диаметр, на основе которых рассчитывается объем. Информация автоматически передается в системы верхнего уровня для дальнейшей обработки и формирования отчетности.

«Точный учет входного сырья — основа для планирования производства. Нам важно понимать, какой объем древесины и с какими параметрами поступает в переработку. После модернизации мы получаем более точные данные по каждому бревну и можем оперативно контролировать общий объем сырья, поступившего в производство», — сказал Кирилл Максимов, руководитель производства шпона и фанеры комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

Система фиксирует объем поступившей древесины, а не определяет ее пригодность для дальнейшей переработки. Программное обеспечение оборудования позволяет мастеру смены в любой момент получить данные об объеме древесины, поступившей в производство, и сформировать отчет. Автоматизированный учет снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает единый подход к сбору данных на участке подготовки сырья.

После измерения древесина поступает в цех раскряжевки, где бревна поштучно распиливаются на чураки заданной длины, — 1,3 и 1,6 метра. Дальше сырье проходит последующие этапы переработки, на которых отдельно ведется учет выхода шпона и готовой продукции.

Модернизация оборудования на участке перед раскряжевкой позволила повысить точность измерения геометрии бревна и получать данные по ключевым характеристикам сырья. Это помогает эффективнее планировать загрузку оборудования и повышает операционную эффективность процессов.