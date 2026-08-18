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Представлен OLED-монитор Acer Predator X27UF3 с частотой 480 Гц

Компания Acer представила на российском рынке флагманский игровой монитор Predator X27UF3. Устройство разработано как бескомпромиссное киберспортивное решение, выжимающее предельные параметры производительности из современных ПК и консолей последнего поколения. При диагонали 26,5 дюйма высокотехнологичная OLED-панель предлагает разрешение WQHD, а рекордная развертка в 480 Гц в сочетании с профессиональной калибровкой цвета делает новинку универсальным инструментом как для игр, так и для создания медиаконтента. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer Predator X27UF3 отражает агрессивную стилистику линейки с безрамочным контуром ZeroFrame. Использование самосветящихся пикселей OLED-матрицы в паре со встроенным KVM-переключателем и мощным хабом превращает монитор в функциональное ядро топового игрового или рабочего сетапа.

Основные характеристики Acer Predator X27UF3

Диагональ: 26.5”. Тип матрицы: QD-OLED. Разрешение: 2560 x 1440. Формат: плоский. Частота обновления: 480 Гц. Минимальная задержка: 0,03 мс (GtG). Поддержка AMD FreeSync Premium Pro. Яркость: до 1300 кд/м² (HDR). Порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB Type-C (с подачей питания PD до 90 Вт), 2 x USB 3.2, 2 x USB-B, 3,5-мм разъем для наушников, KVM-переключатель. Встроенные колонки: 2х 5 Вт. Поддержка VESA 100 х 100 мм.

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Пресс-служба Acer
Gредставлен OLED-монитор Acer Predator X27UF3 с частотой 480 Гц

Монитор Acer Predator X27UF3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 119,2 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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