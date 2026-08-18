МТС запустила сеть LTE в Чернышевском округе

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Чернышевском округе. Благодаря запуску базовой станции более сотни сотрудников добывающего предприятия получили доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила базовую станцию для сотрудников добывающего предприятия, расположенного рядом с поселком Аксеново-Зиловское Чернышевского округа. Сеть LTE стала доступна на промышленных участках и карьерах, где сложный рельеф и наличие производственных зданий и конструкций ранее затрудняли прохождение сигнала от соседних базовых станций. Мобильный интернет и сверхчеткая голосовая связь позволят местным работникам и сотрудникам, приезжающим из других регионов страны, оперативно решать рабочие вопросы, созваниваться с родными и близкими, а в выходные – смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах или играть в онлайн-игры.

«Накопленный опыт работы в сложных географических и климатических условиях позволяет нам развивать сеть LTE в Забайкальском крае с учетом потребностей добывающего и производственного секторов экономики. Чтобы сотрудники предприятий, зачастую расположенных вдали от основных сетей связи, могли оперативно выполнять рабочие задачи и в целом чувствовали себя более комфортно вдали от дома. Запуск базовой станции также позволяет интегрировать ИТ-инфраструктуру для сокращения издержек и повышения эффективности производства», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.