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МТС усилила связь на месте средневековой крепости в Опочке

ПАО «МТС» сообщает о развитии сети в городе Опочка. В результате установки нового телеком-оборудования в центре города было усилено покрытие голосовой связи и мобильного интернета для девяти тысяч жителей населенного пункта, а также гостей города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным работам МТС расширила покрытие сети LTE и улучшила качество сигнала для жителей Опочки в районе между улицами Набережной и Красных Фронтовиков, а также усилила качество мобильного интернета внутри зданий в жилых кварталах в центральной части города.

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В зону улучшенного покрытия вошел и парк Городской вал — одно из знаковых общественных пространств Опочки. На территории современного парка сохранились остатки Опочецкой крепости 15 века, с которой началась история города. Крепость была построена как оборонительный пункт на подступах к Пскову и за время многочисленных осад так и не была взята неприятелем. Городской вал входит в число самых любимых мест у жителей Псковской области и туристов, а сама территория имеет статус памятника археологии федерального значения. После обновления сети посетители парка могут стабильнее пользоваться онлайн-картами, навигацией и мессенджерами, искать информацию о достопримечательностях и делиться фотографиями и видео.

«Мобильная связь сегодня — часть современной туристической инфраструктуры. В поездках смартфон работает как навигатор, путеводитель и средство связи, с его помощью путешественники строят маршруты, изучают достопримечательности и делятся впечатлениями. Поэтому туристические места остаются одним из важных направлений развития нашей сети в регионе. Ранее, к началу туристического сезона, МТС усилила сеть в деревне Спицино на Чудском озере. Но для нас важно, чтобы и туристы, и местные жители, имели равный доступ ко всем современным цифровым сервисам, поэтому мы продолжаем работать над созданием бесшовного покрытия в городах Псковской области и много внимания уделяем обеспечению связью малых населенных пунктов», – отметил Дмитрий Гладышев, директор МТС в Псковской области.

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