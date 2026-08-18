«МегаФон» запустил систему видеомониторинга в Кызыле

Умное видеонаблюдение городской среды в Кызыле в тестовом режиме запустил «МегаФон». Оператор установил 20 из 142 видеокамер и подключил их к сервису онлайн-мониторинга, что позволит усилить меры безопасности на территории региональной столицы Республики Тыва. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Система мониторинга объединит 142 видеокамеры. В режиме реального времени специальное программное обеспечение анализирует поступающие данные и автоматически направляет уведомления о нештатных ситуациях профильным службам. Такой подход связывает информацию от камер в единое информационное пространство, к которому получают доступ полиция, МЧС, городские администрации и другие силовые ведомства. В результате аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» обеспечивает сквозной контроль за городской средой, существенно повышая уровень общественной безопасности и правопорядка.

110 камер системы предназначены для выявления нарушений на дорогах, еще 32 камеры имеют функцию биометрии – то есть распознают лица и идентифицируют их.

Проект реализуется «МегаФоном» в партнерстве с региональным министерством цифрового развития и правительством Республики Тыва по поручению Главы региона Владислава Ховалыга.

«Безопасность и комфорт граждан — это одно из приоритетных направлений развития нашей республики. Снизить уровень уличной преступности, число дорожно-транспортных происшествий, а также риски техногенных и экологических аварий поможет внедрение новой современной системы. Ее бесперебойная работа особенно важна в дни проведения крупных культурных и спортивных мероприятий. В долгосрочной перспективе совместная реализация этого проекта с оператором связи станет важным шагом на пути к цифровой трансформации региона и значительно повысит качество жизни людей», — сказал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«МегаФон накопил большую экспертизу в создании решений для «умных» городов, запустив свой первый аналогичный проект более 10 лет назад. Система видеомониторинга одно из самых популярных цифровых решений. Сегодня она активно применяется в самых разных сферах — от ЖКХ и промышленности до лесного хозяйства. Система позволяет мгновенно фиксировать любые инциденты и оперативно принимать меры в случае нештатных ситуаций», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.