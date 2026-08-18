Исследование Rambler&Co и «ШУМ»: Нейросети в медиа: взгляд читателей и создателей контента

Широкая аудитория медленнее принимает распространение ИИ, чем журналисты

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» и генеральный информационный партнер медиахолдинг Rambler&Co провели опрос и узнали у 111 молодых журналистов и более 2,5 тыс. интернет‑пользователей, как они относятся к тому, что в создании новостного и развлекательного контента все чаще используется искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Согласно исследованию Rambler&Co, мнения разделились примерно поровну. 55% опрошенных россиян ответили, что скорее предпочтут тексты, написанные человеком. 45% интересен «почерк» нейросети.

Согласно опросу «ШУМ» среди молодых создателей контента, 73% всегда перепроверяют и фильтруют то, что создал ИИ. 82% респондентов считают, что нейросети могут дополнять работу медийщика, но полностью не заменят живого специалиста. Обратного мнения – что их скоро заменят – придерживаются лишь 9%.

В вопросе о допустимых сценариях использования ИИ в контенте россияне тоже расставляют приоритеты достаточно четко. На первом месте оказались инфографика, визуализации данных и поясняющие схемы – их выбрали 24% респондентов. 14% готовы воспринимать короткие новостные заметки и дайджесты, 11% – фото и иллюстрации к материалам, 7% – видео. Остальные 44% заявили, что могут принять нейросети только в административных функциях, но не в творческих.

Согласно опросу среди молодых журналистов, большинство (82%) так или иначе использует нейросети в своей работе, при этом значительная часть из них подключает ИИ к созданию именно текстов (68%). На втором и третьем местах находится контент, к которому аудитория более лояльна: картинки для социальных сетей (16%) и ИИ-фото к материалам (7%). Только 8% принципиально отказываются от использования нейросетей.

Респонденты опроса на ресурсах медиахолдинга высказались про алгоритмические рекомендации. 23% ждут более персонализированных новостных лент. 14% предпочитают рубрики, главную страницу и ручной выбор редакции. Еще 13% иногда ориентируются на ИИ-подсказки. 4% полностью идут за алгоритмом. 46% отметили, что сегодня до конца не готовы доверить нейросетям свой выбор.

Большинство медиапотребителей считают, что уже умеют распознавать ИИ‑контент. 41% уверены, что часто определяют такие материалы, еще треть (34%) иногда догадываются по очевидным признакам. Для пятой части (20%) в большинстве случаев отличить сложно, а 5% признаются, что несколько раз принимали сгенерированный контент за созданный человеком.

Несмотря на активное использование ИИ, большинство журналистов не проходили сертифицированное обучение по работе с нейросетям. Согласно опросу «ШУМ», 40% респондентов осваивали тему ИИ самостоятельно, 22% вообще не обучались. Лишь 16% опрошенных посещали профильные курсы.

При этом 52% широкой аудитории отмечают, что журналистский материал становится для них интереснее и важнее, если известно, что над ним работал живой человек, а еще 12% подчеркивают важность автора в сложных аналитических темах. 25% не задаются вопросами авторства вообще. 11% ИИ как инструмент для создания контента не мешает.

Согласно опросу среди молодых медиаспециалистов, основная причина использования ИИ – ускорение процессов, так ответили 58%. При этом лишь 3% делают это из-за следования трендам. 18% обращаются к ИИ в случае затруднения с решением какого-либо вопроса, 11% – чтобы снять с себя рутинные задачи, 4% – для достижения более качественного результата. 7% пока не используют нейросети в работе.

По мнению аудитории медиаресурсов Rambler&Co, личность автора особенно важна для респондентов в темах, которые влияют на повседневную жизнь и картину мира. 58% в качестве примера таких тем назвали новости страны и мира, политику и экономику, 19% – здоровье, психологию, образование и семью. Еще 12% выделили культуру и развлечения, 6% – технологии и цифровую жизнь, 5% – потребление и образ жизни.

Готовность платить за контент с участием ИИ оказалась минимальной. Треть (33%) не собираются этого делать, 12% могут рассмотреть возможность оплаты контента, но без участия нейросетей. Только 3% готовы платить, если материал качественный, прозрачно описано участие ИИ и сохранен вклад журналиста, и еще столько же (3%) допускают такую возможность при наличии понятных маркировок. 49% респондентов в принципе не поддерживают оплату любого контента.

Опрос аудитории проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 13 по 23 июля 2026 г., в нем приняли участие свыше 2500 интернет-пользователей. Опрос молодых создателей контента проводился в рамках подготовки к премии «ШУМ» методом онлайн-анкетирования, в нем приняли участие 111 журналистов.