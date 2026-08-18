«Ингосстрах» перевел систему кадрового электронного документооборота в облачный контур Cloud X

«Ингосстрах» перевел систему электронного документооборота в защищенную облачную среду Cloud X. Проект стал частью развития цифровой HR-инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщил представитель Cloud X.

Информационные системы, в которых обрабатываются данные сотрудников, должны соответствовать установленным требованиям к защите информации и обработке персональных данных.

При выборе целевой архитектуры также оценивались сроки запуска, гибкость масштабирования и требования к информационной безопасности. По итогам анализа была выбрана модель частного контура в публичном облаке Cloud X, позволяющая обеспечить необходимый уровень изоляции среды.

«Для нас было важно получить управляемую и защищенную среду, соответствующую требованиям к обработке персональных данных. Мы оценивали не только скорость запуска, но и зрелость платформы: наличие базовых инструментов мониторинга, управления ресурсами и обеспечения безопасности уже в стандартной функциональности. По итогам оценки облачная модель оказалась более гибким и рациональным вариантом по сравнению с самостоятельным развертыванием инфраструктуры», — отметил Сергей Ковалёв, директор департамента информационных технологий компании «Ингосстрах».

Решение реализовано полностью на стандартной функциональности платформы Cloud X без разработки специализированных инфраструктурных компонентов.

Cloud X обеспечил подготовку облачной инфраструктуры, настройку необходимых сервисов и сопровождение развертывания решения совместно с командами заказчика и поставщика прикладной системы. Такой формат позволил ускорить запуск проекта и снизить нагрузку на внутренние ИТ-команды «Ингосстраха» при соблюдении к защищенности и управляемости среды.

«Этот проект хорошо показывает, как меняется роль публичного облака в корпоративном ИТ-ландшафте. Для крупных компаний важна не только аренда вычислительных ресурсов, но и возможность получить инженерно спроектированный контур с изоляцией, контролем доступа, мониторингом и понятной моделью эксплуатации. Именно такая архитектура позволяет размещать системы с повышенными требованиями к защите данных и доступности без избыточной сложности на стороне заказчика», — сказал Роман Сулицкий, руководитель направления по развитию бизнеса Cloud X.