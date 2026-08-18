ГК «Алкор Био» открыла новое производство: по выпуску цитофлуориметра проточного FastRay AB

В середине августа Группа компаний «Алкор Био» (г. Санкт-Петербург) – российский разработчик и производитель тест-систем и оборудования для лабораторной диагностики методами ИФА, ИХЛА, ПЦР, проточной цитометрии и иммуноблоттинга – зарегистрировала в Росздравнадзоре и получила номер ЕРУЛ (Единый реестр учета лицензий) на медицинское изделие «Цитофлуориметр проточный FastRay AB» собственного производства. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алкор Био».

Цитофлуориметр проточный FastRay AB предназначен для качественного и количественного субпопуляционного анализа лимфоцитов в образцах цельной венозной крови (с литиевой солью гепарина или с калиевой солью ЭДТА (КЗЭДТА)) человека. В том числе применяется для диагностики и мониторинга эффективности антиретровирусной терапия (АРВТ) ВИЧ-инфицированных (согласно Клиническим рекомендациям: «ВИЧ-инфекция у взрослых 2024»; «ВИЧ-инфекция у детей 2024»; «ВИЧ-инфекция у беременных 2025»).

Президент ГК «Алкор Био» Дмитрий Полынцев: «Это проект по локализации производства совместно с одним из лидеров рынка КНР. На нашей площадке организована сборка приборов, их предпродажная подготовка. Сформирован склад готовой продукции, а также запасных частей, необходимых для обеспечения технического обслуживания. Подготовлен штат специалистов клиентской поддержки для внедрения и сопровождения методики в очном и удаленном форматах, имеется штат сертифицированных инженеров для проведения технического обслуживания приборов. В этом году мы планируем выпустить порядка тридцати приборов, в следующем – рассчитываем на многократное увеличение этого числа».

Пресс-служба ГК «Алкор Био» ГК «Алкор Био» открыла новое производство: по выпуску цитофлуориметра проточного FastRay AB

Ежегодный объем рынка проточной цитометрии в России составляет около 2,0 млрд. руб. ГК «Алкор Био» планирует завоевать до 30% рынка до конца 2028 г.

Проточный цитофлуориметр FastRay AB® (зарегистрированный товарный знак) с двумя лазерами с шестью флуоресцентными каналами предназначен для одновременной детекции до шести маркеров, с интуитивно понятным программным обеспечением на русском языке.

Ранее ГК «Алкор Био» первой в России разработала, зарегистрировала в Росздравнадзоре и выпустила на рынок полную линейку реагентов для проточного цитометра, включая коктейли моноклональных антител, меченных флуорохромами, лизирующие реагенты, счетные частицы для подсчета абсолютных значений клеток-мишеней, обслуживающие реагенты. Эти реагенты включены в Реестр российской промышленной продукции (ГИСП). Таким образом, после регистрации оборудования, в арсенале петербургского предприятия — комплексное решение для оценки иммунного статуса методом проточной цитометрии.

Директор по маркетингу ГК «Алкор Био» Евгения Лукашевич: «ГК "Алкор Био" первой в России разработала и внедряет в клиническую практику комплексную лабораторную платформу для иммунофенотипирования — оценки иммунного статуса методом проточной цитометрии. Данная технология является незаменимой для оценки клеточного звена иммунитета, для выявления первичных и вторичных иммунодефицитов, в том числе используется при диагностике и мониторинге эффективности лечения ВИЧ-инфицированных».

До недавнего времени российский рынок проточной цитометрии был поделен примерно поровну между двумя иностранными производителями: Becton Dickinson (США) и Beckman Coulter (США). Внедрение платформы Алкор Био будет способствовать обеспечению бесперебойных поставок для повышения качества медицинского обслуживания населения и достижению технологического суверенитета медицинской лабораторной службы России. По своим характеристикам комплексное решение ГК «Алкор Био» для диагностики методом проточной цитометрии не уступает импортным аналогам, при этом является более экономически доступным. Позволяет сохранить и увеличить (при необходимости) объемы лабораторных тестов на фоне роста цен на реагенты зарубежных производителей. Имеется опыт успешного применения реагентов «Алкор Био» для проточной цитометрии в рутинной практике клинико-диагностических лабораторий центров СПИД и других медицинских учреждений инфекционного профиля.