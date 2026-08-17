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Видеозвонки, умные уведомления и общие пространства: что нового в NextBox 1.11

Российская ИТ-компания «Потенциал» представила обновление корпоративной on-premise-платформы для хранения и совместной работы с данными NextBox 1.11.

Ключевое нововведение релиза – приложение для видеозвонков NextBox Calls, встроенное прямо в экосистему платформы. Обновление также расширяет систему уведомлений от приложений, ускоряет подключение новых сотрудников и упрощает совместную работу с папками и общими пространствами.

В версии 1.11 в платформе появилось приложение для видеозвонков NextBox Calls, а система уведомлений стала гибче и удобнее для пользователей и администраторов.

NextBox Calls. Видеозвонки внутри экосистемы NextBox с комнатами и пространствами, чатами, обменом файлами, общим холстом и записью встреч.

Уведомления от приложений. Установленные приложения и расширения теперь могут отправлять пользователям уведомления в колокольчик и на почту, в том числе сразу нескольким адресатам.

Настройки уведомлений. Администраторы управляют включением уведомлений от приложений и лимитами на их отправку, контролируя нагрузку и объем сообщений.

Личные настройки уведомлений. Пользователи в личном кабинете самостоятельно включают и отключают уведомления от приложений под свои задачи.

Срок хранения уведомлений. В настройках системы появился общий параметр срока хранения уведомлений, который можно задать в днях или оставить бессрочным.

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Автоматическая отправка учетных данных. При создании и редактировании учетной записи доступы автоматически отправляются пользователю, что ускоряет подключение новых сотрудников.

Статусы пользователей. В системе появились статусы активности, которые упрощают взаимодействие и контроль присутствия.

Установка нескольких расширений. В окне установки можно выбрать и установить сразу несколько расширений за один раз.

Универсальные ссылки на папки. Универсальные ссылки теперь работают не только для файлов, но и для папок, что облегчает навигацию и обмен целыми папками внутри системы.

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Общие пространства. Добавлен раздел с объектами, автоматически доступными всем сотрудникам без ручной настройки прав и шейринга.

Улучшения и исправления: отображение группы по умолчанию: ее видно в начале списка, добавлена отметка и подсказка; индикатор статуса в личном кабинете убран, при этом статусы в остальных разделах сохранены; обновлен интерфейс матрицы ролевой модели и раздела «Информация о системе» в соответствии с утвержденными макетами; улучшен выбор иконки для тегов в админ-панели, добавлена подсказка; доработаны карточки уведомлений в колокольчике, центр уведомлений и шаблоны писем, чтобы единообразно показывать сообщения от приложений и системные уведомления; исправлено отображение иконок расширений в почтовых уведомлениях за счет добавления PNG-иконок для сервисов без поддержки SVG; улучшено офлайн-лицензирование: изменен алгоритм отпечатка окружения и введено версионирование ключей, чтобы изменения ресурсов виртуальной машины не ломали лицензии; исправлен двойной скролл в окне установки расширений.

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