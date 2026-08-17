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«ВейвАксесс» стала аккредитованным партнером Сбербанка по цифровой трансформации бизнеса

ИТ-компания «ВейвАксесс» вошла в партнерскую программу Сбербанка по цифровой трансформации бизнеса, реализованную в рамках сервиса DTaaS (Digital Transformation as a Service). Программа объединяет аккредитованных интеграторов и разработчиков ИТ-решений и открывает им доступ к проектам цифровизации корпоративных клиентов экосистемы Сбербанка. Основной фокус «ВейвАксесс» в партнерстве — разработка решений на базе генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

Партнерская программа — часть комплексного продукта DTaaS, через который Сбербанк помогает среднему и крупному бизнесу проводить цифровую трансформацию: от выбора направления и стратегии до внедрения облачных технологий, разработки, внедрения и развития ИИ-решений. Клиенты выбирают исполнителя под свою задачу из числа аккредитованных партнеров, к решениям подключаются сервисы экосистемы Сбербанка.

«ВейвАксесс» присоединилась к программе как разработчик с сильной экспертизой в искусственном интеллекте, включая GenAI. За 10 лет компания реализовала свыше 100 проектов на основе машинного обучения и ИИ для корпоративного и государственного сектора: ассистенты и ко-пилоты на базе RAG и LLM, системы прогнозирования и поддержки принятия решений, рекомендательные сервисы. Экспертиза охватывает работу с российскими языковыми моделями, в том числе GigaChat. Компания также развивает собственное решение ValueAI, которое ускоряет запуск и интеграцию ИИ-проектов, и консультирует бизнес по внедрению ИИ. Такой подход помогает компаниям переходить от разовых экспериментов с ИИ к системной работе, которая сокращает издержки, снижает нагрузку на сотрудников и улучшает операционные показатели.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Аккредитация подтверждает, что решения «ВейвАксесс» отвечают требованиям Сбербанка — по качеству разработки, интеграции и информационной безопасности. Для заказчика это означает, что он работает с проверенным исполнителем, чьи компетенции и надежность подтверждены банком.

«По оценкам «Сбера», о цифровизации задумываются около 90% компаний, но полностью реализуют ее лишь 4%. Мы много лет помогаем компаниям встраивать ИИ в бизнес-процессы так, чтобы он давал измеримый результат, а не оставался экспериментом. Аккредитация расширяет круг клиентов, которым доступна наша экспертиза, и дает понятный ориентир при выборе партнера. Наша задача — превращать вложения в ИИ в рабочий инструмент развития бизнеса», — сказал Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

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