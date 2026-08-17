В селе, снабжавшем Бурятию кирпичом, усилили LTE

Жители села Старое Татаурово в Бурятии теперь на более высоких интернет-скоростях могут выходить в Сеть, отправлять и скачивать файлы, пользоваться поисковыми сервисами и мобильными приложениями. Это стало возможным благодаря дополнительной телеком-инфраструктуре, которую построила техническая служба «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изначально село имело название без приставки – просто Татаурово, но на рубеже XIX-XX веков при одноименной железнодорожной станции возник поселок и бывшее рядом село переименовали в Старое Татаурово. В 50-х годах прошлого столетия здесь открыли завод, который сначала производил кирпич, глину для которого добывали на местном месторождении, а позже и известь – она считалась одной из самых качественных в Восточной Сибири. Несколько десятилетий комбинат снабжал города и поселения Бурятии строительными материалами, сейчас же производство закрыто.

«Ранее Старое Татаурово обеспечивала телеком-сетью базовая станция, располагающаяся на перевале Мандрик. Чтобы повысить стабильность связи и увеличить скорости интернета, а также снизить нагрузку на уже имеющуюся инфраструктуру, инженеры компании установили дополнительное оборудование, задействовав низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству пользователей, и высокую скорость мобильного интернета до 90 Мбит⁄с», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

Развитие телеком‑инфраструктуры усовершенствовало и работу технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и выходить в Сеть. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.