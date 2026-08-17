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Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк

Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Российская сборная вернулась в Москву с Международной олимпиады по информатике IOI-2026 в Ташкенте — и сразу с четырьмя медалями: двумя золотыми и двумя серебряными.

В аэропорту российскую сборную торжественно встретила команда Сбербанка — поздравила Владислава Жиганова, Владимира Звездина, Максима Кравченко и Сергея Муханова с выдающимся результатом и вручила подарки в честь победы на IOI-2026. В олимпиаде приняли участие сильнейшие школьники из 97 стран.

К IOI команда готовилась в том числе на установочных сборах в «СберУниверситете» вместе с тренерским штабом МФТИ, ИТМО и ВШЭ под руководством директора Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексея Малеева.

Поддержка талантливых школьников и развитие образования — одно из приоритетных направлений работы Сбербанка с молодежью по всей стране.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Ребята уже сегодня демонстрируют знания и навыки, которые позволяют им успешно конкурировать на мировой арене. Для нас важно поддерживать талантливых ребят и создавать возможности для их дальнейшего развития. Мы с радостью приглашаем вас на стажировку в «Сбер». И, конечно, продолжить обучение на наших совместных образовательных программах с ведущими вузами страны. Уверен, что впереди у каждого из вас большие свершения, и мы будем рады поддерживать вас на этом пути. Для нашей команды развитие молодых талантов — безусловный приоритет. Сегодня мы реализуем более 60 совместных образовательных программ с университетами. Программа “Маяки” уже воспитала более 185 победителей. А в рамках “ГигаАкадемии” до конца года повысят квалификацию свыше 10 тысяч преподавателей вузов и колледжей — они активно осваивают искусственный интеллект и новые технологии, чтобы передавать эти знания студентам уже сегодня».


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