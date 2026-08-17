ПО Metasfera Platform и Metasfera xD совместимо с СУБД Jatoba

«Газинформсервис» и «Контрол Системс» подтвердили совместимость своих решений: СУБД «Ятоба» и Metasfera Platform, СУБД «Ятоба» и Metasfera xD. По итогам испытаний выпущены соответствующие сертификаты. Об этом CNews сообщил представитель «Газинформсервиса».

Jatoba — СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL, предоставляющая инструменты для построения отказоустойчивых и катастрофоустойчивых кластеров и расширенные функции кибербезопасности (SQL Firewall с ИИ, защита таблиц, обфускация кода, маскирование данных) с мощным графическим интерфейсом управления Jatoba Data Safe.

Metasfera xD предназначена для хранения и обработки информационных моделей объектов промышленного и гражданского строительства и отображения их в виде 2D-, 3D-моделей, с возможностью получения справочной и прочей информации, связанной с элементами модели; централизованного управления и развития программной инфраструктуры объекта автоматизации; централизованного использования различными программными компонентами объекта автоматизации, подключенными к Metasfera xD, общих функциональных компонентов. Программное обеспечение Metasfera xD разработано на импортонезависимом стеке и включено в реестр отечественного программного обеспечения — №14431.

Metasfera Platform — интеграционная платформа для объединения всех модулей в единой программной оболочке с единой точкой входа и единой системой безопасности. Основные функции: управление модулями, коммуникацией между ними, обработкой данных, безопасностью, конфигурациями и настройками; обработка ошибок и логирование; возможность расширяемости и кастомизации; поддержка интеграции с внешними системами. Программное обеспечение Metasfera Platform разработано на импортонезависимом стеке и включено в реестр отечественного программного обеспечения — №29248.

«Продукты линейки Metasfera собирают в одной экосистеме информацию по капиталоёмким проектам: планы, спецификации, чертежи, версии документов, данные об активах. Jatoba выступает надёжным хранилищем для всей этой разнородной информации. В итоге у компании появляется централизованный, контролируемый источник правды, где проще вести аудит, отслеживать историю изменений и обеспечивать доступ нужным пользователям с правильными правами», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

«Отказ от зарубежных проприетарных и опенсорсных продуктов — очень важная задача в рамках импортозамещения. СУБД "Ятоба" представляет собой прекрасную отечественную альтернативу PostgreSQL. Наши заказчики, эксплуатирующие программное обеспечение линейки Metasfera, поддерживают переход на защищённую СУБД "Ятоба"», — отметил Павел Бормотов, технический директор компании «Системы управления».