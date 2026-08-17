CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

ПО Metasfera Platform и Metasfera xD совместимо с СУБД Jatoba

«Газинформсервис» и «Контрол Системс» подтвердили совместимость своих решений: СУБД «Ятоба» и Metasfera Platform, СУБД «Ятоба» и Metasfera xD. По итогам испытаний выпущены соответствующие сертификаты. Об этом CNews сообщил представитель «Газинформсервиса».

Jatoba — СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL, предоставляющая инструменты для построения отказоустойчивых и катастрофоустойчивых кластеров и расширенные функции кибербезопасности (SQL Firewall с ИИ, защита таблиц, обфускация кода, маскирование данных) с мощным графическим интерфейсом управления Jatoba Data Safe.

Metasfera xD предназначена для хранения и обработки информационных моделей объектов промышленного и гражданского строительства и отображения их в виде 2D-, 3D-моделей, с возможностью получения справочной и прочей информации, связанной с элементами модели; централизованного управления и развития программной инфраструктуры объекта автоматизации; централизованного использования различными программными компонентами объекта автоматизации, подключенными к Metasfera xD, общих функциональных компонентов. Программное обеспечение Metasfera xD разработано на импортонезависимом стеке и включено в реестр отечественного программного обеспечения — №14431.

Metasfera Platform — интеграционная платформа для объединения всех модулей в единой программной оболочке с единой точкой входа и единой системой безопасности. Основные функции: управление модулями, коммуникацией между ними, обработкой данных, безопасностью, конфигурациями и настройками; обработка ошибок и логирование; возможность расширяемости и кастомизации; поддержка интеграции с внешними системами. Программное обеспечение Metasfera Platform разработано на импортонезависимом стеке и включено в реестр отечественного программного обеспечения — №29248.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«Продукты линейки Metasfera собирают в одной экосистеме информацию по капиталоёмким проектам: планы, спецификации, чертежи, версии документов, данные об активах. Jatoba выступает надёжным хранилищем для всей этой разнородной информации. В итоге у компании появляется централизованный, контролируемый источник правды, где проще вести аудит, отслеживать историю изменений и обеспечивать доступ нужным пользователям с правильными правами», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

«Отказ от зарубежных проприетарных и опенсорсных продуктов — очень важная задача в рамках импортозамещения. СУБД "Ятоба" представляет собой прекрасную отечественную альтернативу PostgreSQL. Наши заказчики, эксплуатирующие программное обеспечение линейки Metasfera, поддерживают переход на защищённую СУБД "Ятоба"», — отметил Павел Бормотов, технический директор компании «Системы управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эвелина Ребрун, Sitronics Group: Модульный ЦОД не должен конкурировать с капитальным

Ограничения коммерческого ИИ замедлили военные разработки в США

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще