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NGR Softlab усиливает безопасность своих продуктов благодаря OEM-партнерству с Axiom JDK

Российские разработчики NGR Softlab и Axiom JDK (АО «Аксиом») заключили OEM-соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты PAM Infrascope и SIEM Alertix будут поставляться совместно с защищенной и сертифицированной средой запуска и исполнения Axiom JDK Certified и Libercat Certified (сервером приложений). Сотрудничество с Axiom JDK усилит безопасность решений NGR Softlab и будет особенно актуально для компаний, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель NGR Softlab.

Заказчики NGR Softlab смогут использовать продукты компании на базе доверенного отечественного Java-стека с гарантированной поддержкой Axiom JDK. SIEM-система мониторинга информационной безопасности Alertix будет поставляться вместе с Axiom JDK Certified, российской средой исполнения Java, а платформа для управления привилегированным доступом PAM Infrascope – с Axiom JDK Certified и Libercat Certified, сервером приложений для корпоративных Java-систем. Оба решения Axiom сертифицированы ФСТЭК России по четвёртому уровню доверия.

В рамках партнерства команда NGR Softlab сможет сосредоточиться на функциональном развитии Alertix и PAM Infrascope. Axiom JDK возьмёт на себя развитие, обновление и сопровождение технологического Java-стека, включая выпуск исправлений безопасности и поддержку сертифицированных компонентов.

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«Мы стремимся развивать наши продукты таким образом, чтобы заказчики были уверены не только в их функциональности, но и в надежности технологической основы, на которой они работают. OEM-партнерство с Axiom JDK позволяет нам опираться на доверенную, сопровождаемую и сертифицированную компонентную базу. В результате заказчики получают комплексное решение, в котором вопросам безопасности уделено внимание на всех уровнях. Особенно актуально это будет для государственных организаций, финансового сектора и в целом для компаний с высокими требованиями к безопасности информационных систем», — сказал Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab.

«Для заказчиков NGR Softlab важно не только функциональное развитие систем информационной безопасности, но и надёжность технологической базы, на которой они спроектированы и работают. Сегодня атаки на цепочки поставок программного обеспечения становятся одним из существенных рисков, поэтому вопросы безопасности необходимо закрывать на уровне среды исполнения, сервера приложений и других базовых компонентов. Использование Axiom JDK Certified и Libercat Certified помогает контролировать Java-стек, своевременно получать обновления безопасности и снижать риски, связанные с уязвимостями и зависимостью от зарубежных поставщиков. Партнёрство с NGR Softlab – это пример комплексного подхода, при котором отраслевые решения и российский Java-стек развиваются как единая технологическая система», – отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнёрами Axiom JDK.

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