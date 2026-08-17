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На одной из самых протяженных улиц Астрахани усилили мобильную сеть МТС

МТС расширила сеть LTE на улице Боевой – одной из самых протяженных и загруженных городских магистралей Астрахани. Новая многочастотная базовая станция появилась внутри торгового центра и усилила мобильный интернет в локациях с высоким потоком посетителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улица Боевая проходит через несколько районов Астрахани и соединяет центральную часть города с крупными жилыми кварталами. Здесь расположены торговые центры, офисы, образовательные учреждения и жилые комплексы, поэтому нагрузка на мобильную сеть особенно возрастает в часы пик, вечером и в выходные дни. Одной из точек притяжения здесь остается торговый центр «Алимпик», который ежедневно посещают сотни жителей и гостей региона. Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети и обеспечить стабильную связь для большого количества пользователей одновременно.

Для повышения качества связи МТС установила в торговом центре indoor-базовую станцию, которая работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Такое решение позволяет эффективнее распределять нагрузку между частотами и поддерживать стабильную работу сети при высокой плотности пользователей. В результате посетители торгового центра могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом, совершать онлайн-платежи, пользоваться навигацией, мессенджерами и другими цифровыми сервисами.

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«Боевая – одна из ключевых и наиболее протяженных улиц Астрахани, вдоль которой расположены жилые кварталы, торговые и социальные объекты. Поэтому для нас важно развивать сеть не только на самой улице, но и внутри зданий, где в определенные часы одновременно находится большое количество людей. Новая базовая станция в «Алимпике» позволит повысить устойчивость мобильной связи и сделать использование цифровых сервисов более комфортным для посетителей торгового центра. Мы продолжаем развивать инфраструктуру с учетом реальной нагрузки на сеть и особенностей городской застройки», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Ранее МТС также усилила мобильную сеть в новых жилых кварталах Астрахани, на набережной города, к сезону цветения лотосов в самом южном городе области и в других общественных пространствах города, где в летний сезон традиционно возрастает нагрузка на телеком-инфраструктуру.

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