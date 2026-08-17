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Itglobal.com представил корпоративные ИИ-решения

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com, входящий в корпорацию ITG, представил три продукта для корпоративного искусственного интеллекта: облачный сервис AIaaS (AI as a Service), Private AI Cloud и программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе оборудования Itpod и платформы управления генеративным ИИ Ainergy. Компания предлагает три модели внедрения — от полностью облачной до размещения в собственном контуре заказчика. Об этом CNews сообщил представитель провайдера.

Российский бизнес всё активнее внедряет искусственный интеллект в рабочие процессы — от обработки обращений и интеллектуального поиска по внутренним документам до аналитики данных и автоматизации службы поддержки. При этом компании решают две ключевые задачи: как обеспечить безопасность корпоративных данных при работе с языковыми моделями и как выбрать оптимальную модель потребления — облачную, выделенную или on-premise.

Все три варианта доступны в портфеле Itglobal.com.

ПАК для ИИ: максимальная безопасность и полный контроль. Программно-аппаратный комплекс объединяет три компонента в готовое решение: специализированные серверы Itpod с графическими ускорителями, корпоративную платформу управления генеративным ИИ Ainergy и оперативное внедрение инженерами Itglobal.com.

Аппаратная база построена на серверных платформах Itpod с ускорителями последнего поколения. Платформа Ainergy даёт оркестрацию моделей, ролевой доступ, аудит операций и прозрачный учёт потребления ресурсов. Решение поддерживает как локальные open-source-модели (Llama, Mistral и другие), так и подключение облачных сервисов — единый интерфейс упрощает работу с разными моделями.

В состав ПАК входят преднастроенные сценарии: обработка обращений, корпоративный ассистент, анализ документов и Copilot для разработчиков. Itglobal.com выполняет монтаж, пусконаладку, обучение команды заказчика и сопровождение по SLA 24/7.

ПАК разворачивается в закрытом контуре компании — данные не покидают периметр организации. Это решение для бизнеса с повышенными требованиями к информационной безопасности.

AIaaS: облачный ИИ без капитальных затрат. AIaaS — облачный сервис для компаний, которым важны скорость запуска и модель потребления без капитальных вложений. Сервис работает как корпоративный ИИ-шлюз: единый защищённый канал между бизнес-приложениями заказчика и более чем 100 языковыми моделями.

AIaaS снимает с клиента задачи интеграции, безопасности и биллинга. Компания получает управляемый API (программный интерфейс) с ролевой моделью доступа и защитой корпоративных данных — включая маскирование и фильтрацию конфиденциальной информации до отправки в модель. Решение развёрнуто в дата-центрах Itglobal.com на территории России и соответствует требованиям 152-ФЗ.

AIaaS доступен в двух форматах: базовый (управляемый шлюз с единой точкой доступа) и Private AI Cloud (изолированный контур с доступом ко всем возможностям платформы Ainergy и возможностью дообучения собственных моделей).

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Private AI Cloud: изолированный контур на инфраструктуре провайдера. Private AI Cloud занимает промежуточное положение между облачным AIaaS и ПАК. Решение разворачивается на выделенных серверах в дата-центрах Itglobal.com: клиент получает изолированный контур на собственных физических мощностях, который не разделяется с другими заказчиками. Управление инфраструктурой полностью берёт на себя провайдер — компания-заказчик не несёт капитальных затрат на оборудование и ПО.

По уровню изоляции Private AI Cloud сопоставим с ПАК, но при этом сохраняет финансовую модель облачного сервиса без капитальных затрат. Решение включает полный доступ к возможностям платформы Ainergy: оркестрацию моделей, ролевой доступ, аудит операций, дообучение собственных моделей и прозрачный учёт потребления ресурсов. Данные обрабатываются в защищённом периметре с соблюдением требований 152-ФЗ.

Облачный AIaaS подходит для быстрого старта без капитальных затрат: компания начинает пользоваться ИИ-моделями в день подключения, оплачивает фактическое потребление и гибко масштабирует ресурсы.

Private AI Cloud — выделенная инфраструктура в дата-центрах Itglobal.com. Компания получает изолированный контур и гарантированную производительность без затрат на собственный дата-центр и оборудование.

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ПАК даёт максимальную безопасность: серверы находятся в собственном контуре заказчика, все данные остаются под его исключительным контролем.

Выбор определяют приоритеты бизнеса: скорость и отсутствие CAPEX (капитальных затрат) — AIaaS; изоляция без собственного ЦОДа — Private AI Cloud; полный контроль и максимальная безопасность — ПАК. Itglobal.com сопровождает все три варианта — от проектирования до эксплуатации.

«Корпоративный искусственный интеллект переходит от экспериментов к промышленной эксплуатации. Сегодня это вопрос инфраструктурного выбора: облако или собственный контур. Крупному бизнесу нужны оба варианта в зависимости от класса задач — и мы построили решение, которое закрывает разные пути без компромиссов. AIaaS даёт скорость, Private AI Cloud — управляемость, ПАК — максимальную безопасность, а Itglobal.com обеспечивает бесшовную интеграцию в любом из сценариев», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com.

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