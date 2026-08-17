Госучреждения Татарстана переходят на почтовую систему VK Tech

Республика Татарстан переводит государственные учреждения на отечественную почту VK WorkSpace от VK Tech. На первом этапе к системе подключились более 10 тыс. сотрудников Минцифры, Минтруда, Минэкологии, Минэкономики и других ведомств. На VK WorkSpace перейдут все государственные учреждения республики. Об этом CNews сообщили представители VK.

Проект координирует подведомственное учреждение Минцифры РТ Центр цифровой трансформации Татарстана (ГКУ «ЦЦТ РТ»), который отвечает за цифровизацию сервисов республики, разрабатывает новые цифровые продукты и сопровождает более 70 информационных систем. Главной задачей специалистов было перенести десятки тысяч рабочих аккаунтов без потери важных данных и остановки ежедневных рабочих процессов министерств.

Почта VK WorkSpace работает на защищенных российских серверах, что исключает утечки и гарантирует максимальную безопасность данных. Развернутая система прошла испытания и доказала, что способна работать стабильно и без сбоев при высокой активности десятков тысяч пользователей.

Переход на новый инструмент позволит повысить скорость работы ведомств, что улучшит качество обслуживания граждан и сократит время ожидания ответов на их обращения. Сотруднику не нужно искать контакты коллег из других министерств и муниципалитетов — все ведомства собраны в единой адресной книге. А современные инструменты, например, антиспам или система противодействия фишингу, теперь внедряются сразу для всех организаций, а не закупаются отдельно для каждой.

Следующий этап — перевод на VK WorkSpace остальных учреждений республики. Решение объединит более 40 тыс. сотрудников органов власти, муниципалитетов, образовательных и социальных организаций.

«Ранее наши сотрудники использовали почтовую систему Microsoft Exchange. Однако сегодня критически важно, чтобы каждый специалист работал в защищенной цифровой среде, а все государственные службы бесперебойно функционировали в любых условиях. Именно поэтому мы ведем работу по переходу на надежное отечественное программное обеспечение. Все рабочие места госслужащих уже переведены на отечественную операционную систему "Астра Линукс", а для работы с документами внедрен отечественный офисный пакет "Р7-Офис". Следующим логичным шагом стал перевод ведомств на российскую почту. Мы договорились с VK Tech развернуть платформу VK WorkSpace, и сегодня успешно реализован первый этап этого проекта», — сказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин.

«Проект в Татарстане — один из крупнейших примеров построения единой коммуникационной среды в масштабах целого региона. Кейс показывает, что VK WorkSpace соответствует высоким требованиям госсектора к производительности и безопасности. Мы продолжим развивать платформу, чтобы она оставалась надежной основой для работы государственных учреждений», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

«Для Татарстана этот проект — больше, чем замена почтовой системы. Это шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Мы идем к тому, чтобы каждый сотрудник госучреждения, от министра до заведующего детским садом, работал в одном информационном пространстве», — сказал директор Центра цифровой трансформации Республики Татарстан Алексей Едельсков.

Переход государственных учреждений республики Татарстана на Почту VK WorkSpace проводится в рамках соглашения о технологическом партнерстве, которое подписали Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и VK Tech в 2025 г.