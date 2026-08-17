«Дельта BI» внедрила за год более 250 обновлений на основе обратной связи пользователей

За последний год в платформу «Дельта BI» внедрено более 250 обновлений. Большая часть из них инициирована запросами заказчиков через поддержку и сообщество бизнес-пользователей. Фокус улучшений сделан на удобстве ежедневной работы и повышении гибкости в обработке данных и подготовке отчетов. В числе ключевых изменений – дальнейшая интеграция BI-решения с ИИ и улучшение визуальной составляющей для пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

У бизнес-пользователей появилась возможность, используя инструменты ИИ, быстрее обрабатывать неструктурированные данные и работать с визуализациями. Например, загрузив в систему скриншот, таблицу или PDF-документ и сформулировав промпт, можно получить готовые к анализу данные.

Работая с дашбордами, пользователи могут также быстро генерировать визуализации, которые удобно кастомизировать с помощью контекстного меню и экспортировать в удобных пользователю форматах. Помимо этого, в блок работы с презентациями добавлен автоматический перевод текста с ИИ, что позволяет быстро создавать мультиязычные презентации.

ИИ-инструменты помогают сотрудникам получать аналитическую информацию посредством голосовых запросов. Так, система выдает набор дашбордов в различных разрезах и поясняет, почему получен такой результат.

Блок построения визуализаций получил наибольшее количество обновлений за год. Среди изменений – ручной ввод дат в календарных слайсерах, расширенные возможности выделения элементов для большинства типов графиков и карт, возможность создавать новые иерархии при работе с визуализациями, а также новые параметры для работы с осями.

Кроме того, для построения отчетов в систему были добавлены: настройка ширины кольцевой диаграммы, отображение линий в легендах линейных графиков, новые готовые стили для радарных и торнадо-графиков, 3D-карты MapBox и поддержка AG Grid в пользовательских визуализациях.

Модуль для создания файловой отчетности расширил поддержку мультиселект-слайсеров в pixel-perfect отчетах, добавил вывод в форматах CSV, JSON и XML, а также новые параметры управления доступом к рассылкам.

Администраторы теперь могут настроить рассылку отчетов, указав конкретных получателей – разрешить отправку только ссылки на отчет, всего файла или полностью запретить делиться отчетом.

Помимо этого, отправлять отчеты можно как файлами, так и в теле электронного письма. Также в новой версии «Дельта BI» нет необходимости вручную скачивать файлы – сформированная отчетность теперь загружается на сервер автоматически.

Кроме того, у пользователей появилась возможность настраивать переходы между отчетами, а также более гибкую навигацию в мобильной версии системы. Так, например, можно в один клик переключиться с одного отчета на другой – без перехода между папками или в основное меню – даже если отчеты принадлежат разным функциональным бизнес-областям.

В обновленной версии платформы Excel-интерфейс решения пополнился галереей стилей таблиц, новой лентой инструментов, поддержкой toggle-слайсеров и локализацией форматов дат и чисел. Бизнес-пользователи могут добавлять визуальные элементы прямо на лист Excel, осуществлять поиск и замену данных.

«Когда продукту уже несколько лет и он глубоко встроен в корпоративные процессы многих компаний, характер обновлений меняется. Сегодня платформа развивается точечно, в постоянном диалоге с теми, кто работает в ней ежедневно. Так, более 71% обновлений за последний год были инициированы сообществом наших пользователей или запросами в службу поддержки. В результате мы переработали и усовершенствовали интерфейс, добавили новые возможности для гибкой работы с отчетами и данными, – сказала Татьяна Хачапуридзе, директор по развитию «Дельта BI». – Мы видим, как пользователи предъявляют все более высокие требования к визуальной составляющей решения, к удобству интерфейсов. От BI‑систем ждут, чтобы результаты аналитики были максимально доступными и наглядными».