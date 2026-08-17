«Альт Образование 11.2»: управление компьютерным классом в Wayland, настройка сенсорных экранов и обновлённое ПО

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Образование 11.2». В новой версии добавлена поддержка основных функций Veyon в сеансе Wayland, появились графические настройки сенсорных экранов в Xfce, улучшено развёртывание серверных приложений, обновлён набор образовательного программного обеспечения.

«"Альт Образование" — единственная операционная система для сферы образования, включённая в Единый реестр российских программ, — отметил Олег Щавелев, директор по продукту "Базальт СПО". — Компания давно является частью образовательной сферы: на протяжении многих лет мы работаем в тесном взаимодействии с образовательными организациями, знаем нормативную базу и следим за её изменениями. В состав продукта входят готовые наборы ПО для разных ступеней образования, а все компоненты соответствуют актуальным требованиям, предъявляемым к школам, колледжам и вузам».

Veyon 4.11 — специализированное ПО для управления компьютерным классом — теперь поддерживает основные сценарии работы в сеансе Wayland. Этот протокол по умолчанию используется в рабочем окружении KDE Plasma в операционной системе «Альт Образование». Передача изображения работает через PipeWire и портал рабочего стола.

Ранее Veyon поддерживал только сеанс X11. Разработчики «Базальт СПО» доработали экспериментальную реализацию, и изменения вошли в официальный релиз Veyon 4.11.

Пользователи, которые выбрали для работы графическую среду Xfce, теперь смогут настроить сенсорный экран через интерфейс: в параметрах «Мышь и тачпад» появилась отдельная вкладка. Раньше сенсорный экран работал, но управлять им через настройки было нельзя — после поворота касания не совпадали с изображением, а при подключении второго монитора координаты распределялись между экранами.

С помощью новой вкладки можно: привязать сенсорный экран к определённому монитору; настроить поворот и отражение; автоматически изменять ориентацию сенсорного ввода при повороте монитора; автоматически сопоставлять сенсорные экраны и дисплеи.

Разработчики «Базальт СПО» предложили решение, протестировали его на планшетах и ноутбуках-трансформерах, после чего изменения приняли в основной проект Xfce.

В KDE Plasma для работы на планшетах и интерактивных досках добавлена виртуальная клавиатура Maliit, которая улучшает взаимодействие с сенсорными экранами.

В состав продукта для образовательных организаций входит набор серверных приложений: система управления обучением Moodle, вики-движок MediaWiki и платформа для совместной работы Nextcloud. Все они по умолчанию работают на СУБД MariaDB.

В новой версии в набор добавлена PostgreSQL 16.14 — ещё одна система управления базами данных. Она устанавливается вместе с MariaDB и может использоваться как альтернатива или дополнение к ней.

Если набор серверных приложений был выбран при установке, то при первом запуске системы видно, как настраиваются эти приложения: пользователь видит текущий этап и получает предупреждение, что компьютер нельзя выключать до завершения процесса. Ранее развёртывание выполнялось в фоновом режиме без какой-либо информации о состоянии.

Устанавливать дополнительное ПО с обязательным принятием лицензии теперь можно через инструмент Stapler — он интегрирован в графический «Центр приложений». Из подключаемого пользовательского репозитория Aides доступны не только полезные программы для образовательного процесса, но и, в частности, драйверы для устройств Brother, Pantum и Oki — в новой версии устранены проблемы с зависимостями.

Улучшено подключение компьютеров к корпоративным сетям через Samba и Active Directory: теперь система проверяет, не занято ли имя компьютера, автоматически продлевает доступ и правильно назначает права пользователям. В настройках OpenVPN можно выбрать несколько шифров.

Беспроводные адаптеры. Исправлена работа адаптеров MediaTek MT7921 и MT7922: после разрыва соединения или выхода из сна беспроводная сеть не теряется. Исправления были перенесены в стабильную ветку ядра Linux 6.12 и приняты его разработчиками.

Видеокарты Nvidia. Устранён чёрный экран после пробуждения на GeForce RTX 4060 Ti и RTX 5080.

Принтеры и сканеры. В HPLIP добавлены драйверы для 24 серий принтеров и МФУ HP — LaserJet Pro, OfficeJet, OfficeJet Pro, DeskJet и Envy. Также исправлена двусторонняя печать на Pantum P3300DN и многостраничное сканирование через автоподатчик в gImageReader.

В обновлённой геоинформационной системе QGIS 4.2 теперь используется фреймворк Qt 6, улучшена производительность, расширены средства работы с трёхмерными сценами и добавлены новые инструменты обработки пространственных данных.

В редакторе изображений GIMP 3.2.4 появились векторные и связанные слои: их содержимое можно обновлять из внешних файлов. Также улучшена работа с текстом, кистями и графическими форматами.

В обновленный комплект развивающих приложений GCompris 26.0 вошли 197 заданий, включая два новых: рисование с использованием вращающихся зубчатых колёс и задания с выбором ответа.

В системе управления обучением Moodle 5.2 обновлены главная панель и навигация по курсам, добавлена поддержка нескольких проверяющих при оценивании заданий, усовершенствована работа с банком вопросов, внесены изменения, повышающие доступность интерфейса.