В iSpring Suite теперь можно создавать слайдовые курсы с помощью ИИ

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного обучения, обновила конструктор онлайн-курсов iSpring Suite. В продукте появилась функция создания слайдовых курсов с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Раньше, чтобы сделать слайдовый курс, автору нужно было самостоятельно собрать и обработать большой объем информации, продумать структуру: решить, что рассказать, в каком порядке и как разбить на слайды. Перенос информации и верстка слайдов тоже отнимали много времени. Весь процесс мог растягиваться на дни, а иногда и недели.

Теперь автору достаточно указать тему курса и приложить источники: презентации, документы и другие материалы. Искусственный интеллект проанализирует их и предложит предзаполненный бриф с целями обучения, целевой аудиторией, стилем текста и другими параметрами, который можно отредактировать. После этого ИИ сформирует структуру курса и создаст черновик: эксперту остается его проверить, доработать при необходимости детали текста и оформления или сгенерировать курс заново.

Новая функция сокращает разработку курса с недель до минут: ИИ берет на себя всю рутину, а автор сосредотачивается на качестве, подаче и проработке практики. Это особенно полезно, когда нужно быстро запустить обучение или подготовить сразу большой объем материалов. Также создание курсов с ИИ снижает порог входа в их разработку, теперь можно не привлекать методолога.

«Для бизнеса важно не только быстрее выпускать отдельные курсы, но и закрывать больше запросов на обучение без расширения команды или привлечения внешних подрядчиков. Когда значительная часть подготовительной работы автоматизирована, специалисты могут чаще обновлять программы и быстрее переводить внутреннюю экспертизу в учебные материалы. Это помогает сокращать очередь на разработку курсов и своевременно передавать сотрудникам знания, необходимые для работы», — сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.