Rutube запустил собственную ML-модель для категоризации видео по международному стандарту IAB

Rutube перешел к новой классификации видео, построенной по единой международной таксономии тем и категорий цифрового контента Interactive Advertising Bureau (IAB). Для автоматической разметки видеоконтента платформа разработала собственную мультимодальную модель на базе машинного обучения для автоматического определения категории видеоконтента с точностью свыше 93%. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Модель анализирует визуальный ряд, аудиодорожку и текст, включая название и описание видео, присваивая ему точные категории из иерархической структуры IAB. Разработка нового решения реализована командой Rutube Tech — технологического хаба цифровых платформ «Газпром-Медиа Холдинга». ML-модель обучалась за счет больших данных видеоплатформы, что позволило обеспечить высокую точность ее работы.

Новая таксономия содержит два уровня, указывающих общую категорию контента, и включает 30 тем. Она также предлагает набор расширенных подкатегорий внутри основной группы. При этом количество доступных категорий с детализацией по тематикам видео выросло в 10 раз. Например, теперь внутри единой категории «Авто» доступно более 16 подтем: авторемонт и запчасти, мотоциклы, электротранспорт и другие.

Нововведения уже работают в рекламных алгоритмах Rutube, что позволяет брендам размещать видеорекламу в наиболее подходящем контексте с еще более высокой эффективностью и вовлеченностью аудитории благодаря высокой точности предлагаемого контента. Единая система классификации также упрощает анализ результатов рекламных кампаний и дает возможность сравнивать их в единых категориях.

«Переход на таксономию IAB и внедрение собственной ML-модели для повышения точности разметки видео — важный шаг в технологическом развитии Rutube и часть стратегии более глубокой персонализации контента и качественного роста видеоинвентаря. Мы создаем платформу, где зритель может быстро и удобно получать интересный ему видеоконтент, а рекламодателю доступны собранные в одном месте инструменты с точной настройкой таргетинга под любые задачи. Теперь пользователи благодаря тегам смогут найти нужное видео быстрее, даже если автор не указал ключевые слова, а рекомендации в будущем будут предлагать еще более релевантный контент. Уже сейчас более 50% смотрения на Rutube формируется на базе рекомендательной системы», — отметил Евгений Ильчук, директор по продукту Rutube.