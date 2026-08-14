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Исследование «Учи.ру»: каждый третий учитель потратил бы свободный день на изучение ИИ

Образовательная платформа «Учи.ру» изучила, сколько времени учителя уделяют профессиональному развитию и какие навыки хотят развивать. 73% педагогов учатся по вечерам после работы, а каждый третий при наличии дополнительного свободного дня выбрал бы цифровые инструменты и ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру».

Время на развитие

По данным исследования, почти две трети педагогов (62%) уделяют профессиональному развитию больше двух часов в неделю, причем 18% — более шести часов. Чаще всего учителя занимаются после работы: 73% проходят курсы и смотрят вебинары по вечерам, 53% используют для этого школьные каникулы, 44% — выходные, 42% — летний отпуск. Еще 18% находят время для развития в «окнах» между уроками.

Если бы раз в месяц у педагогов появлялся дополнительный свободный день, 36% потратили бы его на освоение цифровых инструментов и ИИ. Еще 24% выбрали бы новые методики преподавания, 16% — способы работы с мотивацией учеников, по 10% — углубление предметных знаний и обмен опытом с коллегами, 5% — детскую психологию.

Ценность в применении

Эффективность пройденного обучения педагоги чаще всего оценивают по профессиональному вдохновению и новым идеям — этот критерий назвали 62%. Для 61% показателем становится применение новых приемов в работе, для 53% — получение готовых инструментов, например шаблонов и планов уроков, для 35% — рост вовлеченности учеников. Еще 15% ориентируются на собственную уверенность перед классом и в общении с родителями, 14% — на успешное прохождение обязательной аттестации.

После качественного обучения 52% педагогов чувствуют воодушевление и желание попробовать новое, 26% — уверенность, что смогут лучше помочь ученикам, 14% — удовлетворение от профессионального роста.

Новые вызовы для учителя

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Среди наиболее значимых результатов профессионального развития педагоги выделяют новые идеи для уроков (39%), лучшее понимание современных технологий (32%) и возможность говорить с детьми на одном языке (13%).

Методология исследования

В опросе «Учи.ру» приняли участие 1000 педагогов: 60% преподают в 1–4 классах, 47% — в 5–9 классах, 30% — в 10–11 классах*. За последний год 40% респондентов прошли от трех до пяти образовательных программ, 28% — одну-две, 13% — от шести до девяти, 19% — более 10.

*В вопросе о классах преподавания можно было выбрать несколько вариантов ответа.

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