Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности сократил время проверки контрагентов с семи дней до одного часа с ELMA365

Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности автоматизировал проверку контрагентов на платформе ELMA365. В результате время проверки сократилось с трех-семи дней до одного часа, а расходы на внешние сервисы снизились до 40% за счет исключения повторных запросов. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Компания работает в сфере добычи, переработки и реализации водных биоресурсов и управляет распределенной сетью филиалов по всей России. Специфика бизнеса связана со скоропортящейся продукцией и сложной логистикой, поэтому скорость согласования новых поставщиков напрямую влияет на непрерывность бизнес-процессов.

До внедрения значительная часть проверки выполнялась вручную. Сотрудники службы безопасности собирали информацию из нескольких источников, история проверок хранилась разрозненно, а один и тот же контрагент мог повторно проверяться разными подразделениями. В результате проверка занимала от трех до семи дней, возникали дублирующие расходы на внешние сервисы, а головному офису было сложно контролировать процессы в филиалах.

При поддержке партнера «Фабрика данных» в холдинге внедрен единый модуль проверки контрагентов на ELMA365. Система автоматически обращается к внешним источникам, включая СПАРК, Контур.Фокус, Ирбис и «Глобас», агрегирует полученные сведения и формирует сводный отчет для службы безопасности.

Одним из ключевых элементов решения стал механизм Smart Cache. Перед платным обращением к внешнему сервису система проверяет наличие актуальных данных во внутреннем архиве и повторно использует их, если новая проверка не требуется. Это позволило устранить дублирующие запросы и сократить расходы на внешние сервисы до 40%.

Автоматизация также изменила модель работы службы безопасности. Сотрудники стали тратить меньше времени на механический сбор и перенос информации и могут сосредоточиться на анализе рисков. При этом головной офис получил возможность в режиме реального времени отслеживать статусы и историю проверок во всех филиалах.

«Ключевой задачей было убрать источник задержек — ручную работу и разрозненные данные. Мы построили единый модуль, где пользователь запускает проверку из одного интерфейса, а система сама проходит весь цикл: обращается к внешним сервисам, нормализует данные и формирует итоговый отчет. Отдельный акцент сделали на оптимизации затрат. За счет механизма Smart Cache система не отправляет повторные запросы, если данные уже есть и остаются актуальными. Это позволило изменить экономику использования внешних источников данных», — сказал Алексей Никулин, генеральный директор «Фабрика данных».

«Сегодня многие компании фокусируются на увеличении операционной эффективности за счет сокращения затрат, мы со своей стороны активно помогаем делать это с помощью продуктов ELMA365. Архитектура решения изначально проектировалась как масштабируемая. ELMA365 выступает единым слоем управления процессами, поэтому решение можно последовательно развивать: подключать новые источники данных, добавлять мониторинг и скоринговые механизмы, расширять проверки на другие процессы. При этом для бизнеса сохраняется единая логика работы, а развитие системы не требует перестройки ее архитектуры», — отметила Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.