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В Подмосковье упростили получение разрешения на использование земельных участков

На региональном портале в услугу по выдаче разрешений на использование земель и земельных участков внедрили сервис «Градостроительная проработка земельного участка 2.0». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый сервис позволяет автоматически провести комплексную проверку земельного участка на предмет оборотоспособности и пересечения с зонами ограничения. После этого система самостоятельно формирует подробный отчет с текстовым описанием и графической схемой и укажет все обременения и пересечения при их наличии. Это экономит время заявителей, снижает вероятность ошибок и делает оформление разрешения еще проще и удобнее», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услуга «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Сервитуты и ограничения». В ее рамках физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно получить разрешения на строительство или ремонт объектов, складирование, инженерные изыскания, геологическое изучение недр, возведение некапитальных гаражей (в том числе в качестве стоянок для средств передвижения инвалидов), а также строений для аквакультуры и судоходства.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.

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