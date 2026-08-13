Узбекистан увеличивает расходы на цифровизацию промышленности и инфраструктуру для ИИ

Узбекистан усиливает цифровизацию промышленности и одновременно ужесточает требования к госкомпаниям: внедрение систем управления и снижение затрат становятся обязательными. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В государственном бюджете ежегодно предусматривается 100 млрд сумов на внедрение технологий ИИ, цифровизации и автоматизации на предприятиях. На закупку 16 суперкомпьютеров для развития искусственного интеллекта в 2025 г. направлено $50 млн. В 2026 г. финансирование должно увеличиться до $100 млн. В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» на развитие ИТ-инфраструктуры предусмотрено $2,5 млрд.

Еще один инструмент поддержки: «Центр четвертой промышленной революции». Через него планируется привлечь $200 млн кредитов и грантов от международных финансовых институтов. Средства должны пойти на внедрение технологий Индустрии 4.0 на промышленных предприятиях: робототехники, интернета вещей и «умных фабрик».

В обрабатывающей промышленности цифровизация связана не только с инвестициями, но и с административными требованиями. Это меняет мотивацию заказчиков: цифровые проекты становятся частью управленческой ответственности, а не факультативной ИТ-инициативой.

В химической отрасли принята адресная стратегия ускоренного развития и цифровизации. К 2030 г. планируется как минимум удвоить объем производства и довести экспорт до $1 млрд. В легкой промышленности на 2026 г. поставлена цель увеличить объем производства до 147 трлн сумов и привлечь $2,2 млрд иностранных инвестиций. Цифровые решения в этих сегментах нужны для управления производством, затратами, качеством и загрузкой мощностей.

«Для промышленных предприятий главный вопрос уже не в покупке отдельных ИТ-систем. Важнее связать планирование, производство, учет, оборудование и данные в единую управляемую схему. Только тогда цифровизация начинает влиять на себестоимость, сроки и прозрачность работы предприятия», – сказал Илхом Бегматов, региональный представитель ГК Softline в Узбекистане.

В нефтегазовой отрасли акцент смещается к цифровому управлению разведкой и бурением. На 2026 г. запланирована передача «Узбекнефтегазу» 30 новых перспективных участков для геологоразведки с применением современных технологических решений и сейсмического моделирования 2D/3D. В исходной справке также указано, что централизованная система цифрового управления бурением должна сократить сроки бурения скважин до 45%, а стоимость строительства до 35%. Эти показатели относятся к расчетному эффекту от внедрения, а не к уже достигнутому результату.

Для рынка это означает более высокий порог входа для поставщиков. Недостаточно поставить продукт: его нужно интегрировать в производственный процесс и доказать экономический эффект.