Ленинградский центр психического здоровья заменил Adobe Acrobat на российский редактор ContentReader PDF

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной центр психического здоровья» успешно завершило проект по импортозамещению ПО для работы с PDF. Организация перешла на российский редактор ContentReader PDF от компании Content AI. Внедрение решения позволило автоматизировать ввод данных из сканов и PDF-документов в медицинские базы, ускорив работу врачей и административного персонала. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Основной объем документооборота центра составляют медицинские документы, заключения врачебных комиссий, индивидуальные программы реабилитации, а также кадровые и юридические документы. Значительная часть этих материалов поступает из других учреждений в виде факсов, бумажных версий и сканов низкого качества, часто содержащих рукописные пометки.

Перед учреждением стояла задача заменить иностранный редактор Adobe Acrobat Pro в рамках политики импортозамещения и цифровизации, а также подобрать отечественный инструмент, способный с высокой точностью распознавать сканы плохого качества.

После исследования рынка «Ленинградский областной центр психического здоровья» сделал выбор в пользу ContentReader PDF — PDF-редактора от российского разработчика Content AI.

ContentReader PDF содержит более 100 инструментов для работы с PDF-документами. Он позволяет распознавать, редактировать и комментировать PDF, конвертировать их в разные форматы с сохранением структуры, сравнивать версии документов.

В основе редактора лежат собственные технологии распознавания (OCR) Content AI, способные распознавать сканы и изображения с точностью 99,8%. ContentReader PDF также уверенно распознает документы низкого качества и документы с сильным «визуальным шумом» — рукописными пометками, артефактами сканирования.

Обязательным требованием заказчика было нахождение решения в реестре отечественного ПО Минцифры России и обеспечение работы с документами в контуре заказчика, без передачи данных во внешние облачные сервисы. ContentReader PDF отвечает требованиям организации и обеспечивает полную защиту персональных, финансовых и юридических данных.

Организацию поставки и внедрения решения обеспечила компания «Компьютерные Информационные Системы» (ООО «КИС»), российский поставщик ПО и интегратор в сфере корпоративной автоматизации.

На сегодняшний день ContentReader PDF внедрен в юридическом, кадровом и медицинских подразделениях центра. Унификация процессов работы с PDF-документами позволила ускорить работу специалистов в Единой информационной медицинской системе (ЕМИС), при формировании направлений на медико-социальную экспертизу, с целью ведения кадрового архива.

«Эффективность современной медицинской организации напрямую связана с интеллектуальной автоматизацией процессов. ContentReader PDF решил стоящую перед нами задачу — заменил иностранное решение и дал сотрудникам удобный инструмент для обработки PDF-документов. Врачи и средний медицинский персонал тратят на эти операции меньше сил и времени, и это позволяет уделять больше внимания пациентам», — отметил начальник технического отдела ГБУЗ ЛОЦПЗ Михаил Кунгуров.

«Регулярные случаи отключения лицензий иностранными вендорами наглядно демонстрируют риски зависимости от зарубежного ПО. Яркий пример — недавние действия Adobe. Сотрудничество с российским разработчиком гарантирует заказчику оперативную техническую поддержку и полную защиту от внезапных блокировок. При этом важно подчеркнуть, что российский продукт не уступает иностранным аналогам по возможностям, а в некоторых случаях их превосходит. ContentReader PDF содержит весь необходимый инструментарий для полноценной работы с PDF-документами», — сказала руководитель партнерского отдела Content AI Ирина Семшова.

В планах «Ленинградского областного центра психического здоровья» — расширение масштаба использования решения. Организация намерена подключить к системе дополнительных пользователей. Кроме того, планируется задействовать встроенного в редактор ИИ-ассистента, который сможет отвечать на вопросы сотрудников по документам и формировать их краткие выжимки.