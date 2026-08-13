Lamacon и «Фокус Групп» объединяют экспертизу в оптимизационном и имитационном моделировании

Компания Lamacon, специализирующаяся на дизайне и оптимизации цепей поставок, и «Фокус Групп», разработчик динамических имитационных моделей, объявили о партнерстве. Компании будут совместно реализовывать проекты, в которых для принятия управленческих решений необходимо сочетание оптимизационного и имитационного моделирования. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Lamacon занимается созданием математических моделей для решения стратегических и тактических задач в цепях поставок крупных российских компаний на базе собственной платформы «Lamacon ГУРУ» 2.0. Оптимизационные модели позволяют рассматривать все возможные конфигурации логистической сети и находить наиболее эффективный вариант с учетом затрат, уровня сервиса и других ограничений. Такой подход применяется при проектировании оптимальной складской и производственной инфраструктуры, распределении товарных потоков, планировании производства и оценке инвестиционных сценариев.

Однако ряд задач в цепях поставок требует другого уровня детализации. После того как определена перспективная конфигурация сети, бизнесу часто необходимо понять, как ее отдельные элементы будет работать в динамике: что произойдет при пиковом спросе, ограниченной пропускной способности объектов, очередях на приемке и так далее.

Для таких задач применяется имитационное моделирование. Оно позволяет воспроизвести работу системы в реальном времени, провести серию экспериментов и оценить различные сценарии. «Фокус Групп» специализируется на разработке имитационных моделей и систем поддержки принятия решений, в том числе для цепей поставок, производства, транспорта и других сложных операционных систем.

Партнерство позволит компаниям расширить инструментарий для проектов, где для решения задач заказчика необходимы и оптимизационная, и имитационная модели.

«Оптимизационное и имитационное моделирование иногда воспринимают как альтернативные подходы, хотя на практике они скорее дополняют друг друга. Сочетание двух подходов может использоваться везде, где тактические решения тесно связаны с тем, как система будет работать на операционном уровне, например, при проектировании складской инфраструктуры, планировании маршрутов или производства», – сказал генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

«Есть задачи, в которых важно найти оптимальную конфигурацию среди огромного количества вариантов, а есть задачи, где критично детально воспроизвести поведение системы. Попытка решить все одним методом неизбежно ограничивает качество анализа. Совместная работа с Lamacon позволит объединять эти подходы там, где это дает бизнесу дополнительную ценность», – сказал генеральный директор «Фокус Групп» Александр Демин.