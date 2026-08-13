Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова перешел на отечественный почтовый сервер RuPost

Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России завершил внедрение корпоративной почтовой системы RuPost от компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Сервер развернут для 400 сотрудников клиники, которая является одним из ведущих офтальмологических центров страны и ежегодно выполняет более 40 тыс. операций. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ранее почтовая инфраструктура филиала была организована на базе продуктов с открытым исходным кодом Postfix+Dovecot ранних версий. Данное ПО фактически «досталось в наследство» и никогда не обновлялось, а процессы управления и администрирования были затруднены. К тому же система защиты от спама и почтовый антивирус уже не отвечали современным требованиям защиты информации. В связи с необходимостью обеспечить надежную защиту корреспонденции от спама и вирусов, а также получить квалифицированную техническую поддержку в ходе эксплуатации, руководство клиники приняло решение о переходе на отечественное решение.

В рамках конкурсного отбора рассматривалось несколько продуктов. Ключевыми факторами выбора стали: понятная структура, удобное управление, четкая программа развития продукта и надежная техническая поддержка. Всем этим критериям в полной мере соответствовал только RuPost.

На этапе тестирования актуальный дистрибутив был развернут во внутренней сети на одном сервере. Подробная документация, размещенная на сайте разработчика, позволила оперативно отработать ключевые сценарии.

Полноценное внедрение в промышленную эксплуатацию заняло около двух месяцев. В рамках проекта было настроено необходимое количество виртуальных серверов, а установка и первоначальная настройка системы выполнены партнерами компании — специалистами компании «Перемена».

Далее последовал этап детальной донастройки и создания почтовых ящиков для пользователей. Переход со старой почтовой системы на RuPost осуществлялся поэтапно: для сотрудников по отделам включалась переадресация с Postfix, в течение определенного времени параллельно использовались оба почтовых ящика — старый и новый. По завершении переходного периода почтовые ящики на прежнем сервере были отключены.

«Внедрив RuPost мы получили современную, хорошо защищенную почтовую систему с удобным управлением, внятным администрированием и поддержкой. Важным преимуществом мы также считаем наличие веб-клиента, который позволил приступить к эксплуатации немедленно, сразу после развертывания серверов, — отметил Дмитрий Сидоров, начальник ОИТ КФ МНТК им. Федорова. — Помимо стандартного функционала нам очень понравился функционал «общих почтовых ящиков, так как у нас есть несколько отделов, где одну и ту же почту нужно читать сразу нескольким людям. И сейчас это реализовывается гораздо проще, нежели на старой почтовой системе».

«Мы очень рады, что Калужский филиал МНТК им. Федорова выбрал почтовую систему RuPost для стабильной и защищенной коммуникации. Особенно важно, что в данном проекте еще раз были продемонстрированы три важных преимущества RuPost: быстрая установка, надежная работа и удобное использование», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».