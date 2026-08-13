Itglobal.сom расширил облачную инфраструктуру в Казахстане на фоне растущего спроса

Itglobal.сom (международное облачное направление корпорации ITG) объявил о расширении облачной инфраструктуры на базе платформы виртуализации vStack в Казахстане. Компания зафиксировала рост запросов на 15% год к году и приняла решение об увеличении мощностей для обеспечения бесперебойной работы клиентских сервисов и подключения новых заказчиков.

Казахстан остаётся одним из ключевых международных рынков для Itglobal.сom. По итогам 2025 г. выручка компании в стране выросла на 72% год к году, а в 2026 г. регион сохраняет статус одного из основных драйверов международного направления наряду с рынками БРИКС и Центральной Азии. В стране уже функционируют два дата-центра Itglobal.сom, и провайдер последовательно развивает локальные облачные мощности под разные сценарии — от стандартных корпоративных нагрузок до ресурсоёмких задач, включая обучение и инференс ИИ-моделей.

Основным драйвером спроса является потребность бизнеса, работающего в нескольких юрисдикциях, в размещении ИТ-систем с учётом локальных регуляторных требований и особенностей работы на рынках СНГ. Наибольший интерес к локальным вычислительным мощностям проявляют компании из области медицинского консалтинга, клинических исследований, таможенного оформления, логистики, а также ИТ-услуг и веб-разработки. Дополнительный спрос формируют заказчики из банковского сектора, фармацевтики и промышленности, расширяющие использование облачной инфраструктуры.

Расширенный кластер построен на базе vStack — российской платформы виртуализации для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Платформа объединяет вычислительные ресурсы, хранение данных и сетевое управление в единую программно-определяемую среду и используется для размещения корпоративных систем, разработки и тестирования, а также сервисов с предсказуемой производительностью. Помимо этого, в Казахстане Itglobal.сom развивает направление GPU-инфраструктуры: совокупные GPU-мощности компании в России и Казахстане за 2025 г. увеличены почти в три раза, что обеспечивает заказчиков ресурсами под задачи машинного обучения и работы с корпоративными языковыми моделями.

«Казахстан — один из наиболее понятных и зрелых для нас международных рынков, где деловые связи с локальным бизнесом формировались на протяжении многих лет. Мы видим устойчивый запрос на облачные сервисы со стороны компаний, работающих в нескольких юрисдикциях, и параллельно растущий интерес к инфраструктуре для ИИ-нагрузок. Расширение мощностей на платформе vStack позволяет нам обеспечить стабильную работу действующих клиентов и подключать новых заказчиков без задержек, а развитие GPU-направления закрывает отдельный пласт запросов, связанных с обучением моделей и эксплуатацией ИИ-сервисов», — отметил Евгений Свидерский, вице-президент по облачным сервисам Itglobal.сom, корпорация ITG.

В 2026 г. Itglobal.сom планирует продолжить развитие облачной и GPU-инфраструктуры в Казахстане и Узбекистане, а также масштабировать программу технологического партнёрства по ИИ на рынки СНГ.