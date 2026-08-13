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Dreame представила три новых устройства для домашнего ухода

Dreame представила три новых устройства для домашнего ухода: высокоскоростной фен Gleam Pro, автоматическую плойку Air Auto и LED-маску Chrona Pro. Новинки дополняют ежедневные ритуалы сушки и укладки волос, а также ухода за кожей лица — с акцентом на точный контроль параметров, понятное управление и комфорт при использовании. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Высокоскоростной фен Dreame Gleam Pro оснащен бесщеточным двигателем мощностью 1600 Вт со скоростью вращения до 110 000 об/мин. Он создает воздушный поток до 65 м/с, который помогает быстрее высушить волосы и сократить время на ежедневную укладку. Короткие волосы можно высушить примерно за 40 секунд (по данным внутренней лаборатории Dreame; результат получен в контролируемых условиях; фактическое время сушки может различаться в зависимости от длины, густоты и исходной влажности волос), поэтому устройство особенно удобно, когда нужно быстро собраться утром или освежить укладку в течение дня.

Автоматическая плойка Dreame Air Auto упрощает создание локонов: воздушный поток автоматически оборачивает прядь вокруг цилиндра, поэтому ее не нужно накручивать вручную. После нагрева устройство подает направленный холодный воздух, который помогает зафиксировать форму локона. Направление завивки можно менять, чтобы создавать симметричную укладку с обеих сторон лица, а управлять основными настройками одной рукой.

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Пресс-служба Dreame
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Беспроводная LED-маска Dreame Chrona Pro использует видимый и ближний инфракрасный свет для комплексного домашнего ухода за кожей лица. Синий свет 465 нм предназначен для кожи, склонной к несовершенствам, зеленый 530 нм — для ухода при видимых покраснениях, а желтый 590 нм помогает сделать тон визуально более ровным и вернуть коже сияние. Красный свет 630 нм и невидимые глазу инфракрасные волны 850 и 1070 нм проникают глубже и используются в программах, направленных на поддержание упругости кожи и уменьшение видимости мелких морщин.

Рекомендованные розничные цена от бренда: LED-маска Dreame Chrona Pro – 24,99 тыс. руб.; фен Dreame Gleam Pro – 6,99 тыс. руб.; автоматическая плойка Dreame Air Auto – 11,99 тыс. руб.

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