В шахте Яковлевского ГОКа «Северстали» внедрили систему управления маршрутами подземной техники в режиме реального времени

На Яковлевском ГОКе компании «Северсталь» введена в промышленную эксплуатацию обновленная интеллектуальная система диспетчеризации горных работ. Она в режиме реального времени отслеживает загрузку пунктов приема руды и помогает выбирать оптимальные маршруты для подземной техники. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Система объединяет в себе информацию о работе техники и пунктов накопления руды. Если один из них заполнен или временно недоступен, программа автоматически предлагает технике другой маршрут. Это сокращает лишние перемещения и ожидания, что повышает темпы добычи руды.

Раньше диспетчеры и машинисты подземной техники координировали действия по телефону. Теперь большая часть информации поступает автоматически в графический интерфейс и все сотрудники, задействованные в процессе, получают необходимые данные. В систему также встроена обратная связь от машинистов. Сотрудники могут оценить предложенный им маршрут или сообщить о препятствии на пути. На основе этих данных алгоритмы корректируются и повышается точность рекомендаций. Для удобства также запустили единый цифровой чат, который объединил диспетчеров, горных мастеров и машинистов. Через него сотрудники быстрее получают задания, сообщают о возникающих изменениях и координируют свои действия.

«Сегодня система в режиме реального времени помогает управлять порядка 50 пунктами сбора руды и более чем 60 единицами техники. Раньше для координации этих процессов требовалось гораздо больше ручной работы и телефонных переговоров. Теперь часть решений система принимает автоматически. Для нас это прямой путь к эффективности – с помощью этого проекта мы сократили организационные потери, связанные с перемещением техники и увеличили объемы добычи руды на более чем 25 тыс. тонн за семь месяцев 2026 г.», – сказал генеральный директор Яковлевского ГОКа Андрей Игнатьев.

Обновление системы диспетчеризации стало частью масштабного проекта «Цифровая шахта», который реализуется на Яковлевском ГОКе с 2018 г. Сегодня в подземном руднике уже установлено более 300 камер, в том числе свыше 150 подключены к платформе искусственного интеллекта СОВА для автоматического выявления нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности. Также развивается система Pitram, которая позволяет отслеживать статусы и показатели подземной техники в течение смены и оперативно реагировать на неисправности. В 2025 г. на развитие ИТ-систем Яковлевского ГОКа было направлено более 129 млн руб.