CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

В шахте Яковлевского ГОКа «Северстали» внедрили систему управления маршрутами подземной техники в режиме реального времени

На Яковлевском ГОКе компании «Северсталь» введена в промышленную эксплуатацию обновленная интеллектуальная система диспетчеризации горных работ. Она в режиме реального времени отслеживает загрузку пунктов приема руды и помогает выбирать оптимальные маршруты для подземной техники. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Система объединяет в себе информацию о работе техники и пунктов накопления руды. Если один из них заполнен или временно недоступен, программа автоматически предлагает технике другой маршрут. Это сокращает лишние перемещения и ожидания, что повышает темпы добычи руды.

Раньше диспетчеры и машинисты подземной техники координировали действия по телефону. Теперь большая часть информации поступает автоматически в графический интерфейс и все сотрудники, задействованные в процессе, получают необходимые данные. В систему также встроена обратная связь от машинистов. Сотрудники могут оценить предложенный им маршрут или сообщить о препятствии на пути. На основе этих данных алгоритмы корректируются и повышается точность рекомендаций. Для удобства также запустили единый цифровой чат, который объединил диспетчеров, горных мастеров и машинистов. Через него сотрудники быстрее получают задания, сообщают о возникающих изменениях и координируют свои действия.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Сегодня система в режиме реального времени помогает управлять порядка 50 пунктами сбора руды и более чем 60 единицами техники. Раньше для координации этих процессов требовалось гораздо больше ручной работы и телефонных переговоров. Теперь часть решений система принимает автоматически. Для нас это прямой путь к эффективности – с помощью этого проекта мы сократили организационные потери, связанные с перемещением техники и увеличили объемы добычи руды на более чем 25 тыс. тонн за семь месяцев 2026 г.», – сказал генеральный директор Яковлевского ГОКа Андрей Игнатьев.

Обновление системы диспетчеризации стало частью масштабного проекта «Цифровая шахта», который реализуется на Яковлевском ГОКе с 2018 г. Сегодня в подземном руднике уже установлено более 300 камер, в том числе свыше 150 подключены к платформе искусственного интеллекта СОВА для автоматического выявления нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности. Также развивается система Pitram, которая позволяет отслеживать статусы и показатели подземной техники в течение смены и оперативно реагировать на неисправности. В 2025 г. на развитие ИТ-систем Яковлевского ГОКа было направлено более 129 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера»

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Япония создала собственную спутниковую навигационную систему на замену GPS

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Внезапный подарок россиянам. Крупнейший в стране банк отменил комиссии на переводы и оплату услуг ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще