Свыше 85 тыс. визитов с начала 2026 г.: регионы изучают лучшие ИИ-практики на едином портале

С начала 2026 г. всероссийский портал «Цифровой регион» посетили более 85 тыс. раз. Платформа помогает субъектам страны быстро выбирать и внедрять уже проверенные цифровые практики. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал "Цифровой регион" стал открытой витриной лучших ИИ-практик. Его главная задача – дать региональным командам готовый, проверенный инструмент. Это позволяет не тратить деньги и время на разработку дублирующихся продуктов, а быстро адаптировать успешные ИТ-решения под задачи своего субъекта и сделать жизнь граждан комфортнее», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чаще всего региональные команды и эксперты интересовались проектами на основе компьютерного зрения и голосовыми помощниками – именно эти технологии позволяют автоматизировать процессы взаимодействия с жителями, где робот быстрее человека находит ту или иную информацию, а компьютерное зрение позволяет в режиме 24/7 без участия человека заниматься мониторингом по разным направлениям.

Сегодня на платформе собрано уже 480 ИИ-решений от 73 регионов-участников. Каталог охватывает ключевые отрасли государственного и муниципального управления: от здравоохранения, транспорта и ЖКХ до безопасности.

Благодаря навигации портал позволяет изучать опыт со всей страны не только по сферам применения, но и по технологическим направлениям. В каталоге представлены алгоритмы компьютерного зрения, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, а также умные рекомендательные системы.

Платформа «Цифровой регион» развивает единое пространство цифровой трансформации, объединяя практики Московской области и передовые разработки других регионов России. Подать заявку на размещение собственного проекта или запросить внедрение понравившейся технологии у себя в регионе субъекты России могут напрямую через личный кабинет на портале. Также портал является источником для формирования ИИ-рейтинга регионов.