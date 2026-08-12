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Состоялся релиз «Альт Оркестрации 11.0»

Компания «Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, представила продукт экосистемы «Альт» — специализированную ОС «Альт Оркестрация» для организации Kubernetes-кластеров. ОС зарегистрирована в Едином реестре российского ПО Минцифры РФ (№29552). Награждена премией «Инновация года 2026» CNews.

«Альт Оркестрация» относится к новому, очень перспективному классу атомарных операционных систем. ОС максимально раскрывает потенциал Kubernetes и значительно снижает риски, связанные с эксплуатацией уязвимостей. Прямых аналогов «Альт Оркестрация» на российском рынке не существует, отмечают в «Базальт СПО».

Кластер Kubernetes — это группа серверов с контейнерами: автономными пакетами ПО, которые содержат приложения и всё необходимое для их работы окружение. Кластер работает как единая система, благодаря чему уменьшается объем ручного труда администратора, повышается отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, существенно снижаются затраты на «железо». «Альт Оркестрация» обеспечивает ряд уникальных технологических преимуществ в работе с Kubernetes.

Ключевые преимущества ОС — иммутабельность (неизменяемость), минимализм, встроенные аппаратные механизмы защиты и строгий API-ориентированный подход к управлению.

ОС обладает неизменяемой (атомарной) архитектурой. Атомарное обновление в Linux означает, что процесс проходит как единая неделимая операция: либо всё обновление успешно завершается, либо не происходит никаких изменений. Такой подход исключает риск получить частично обновлённую или неработоспособную систему и гарантирует, что состояние любой ноды в кластере всегда будет предсказуемым и соответствовать известному рабочему состоянию.

Архитектура ОС отличается крайним минимализмом: она сконструирована таким образом, чтобы включать только компоненты и службы, необходимые для управления Kubernetes-кластерами. Образ ОС чрезвычайно мал по размеру, что приводит к очень низкому потреблению системных ресурсов (таких как ЦП, память и дисковое пространство), а также существенно снижает поверхность атаки, поскольку количество потенциальных точек входа для злоумышленника сокращается.

Каждый компонент «Альт Оркестрации» спроектирован для достижения максимальной защищенности. Минимальный набор компонентов и отсутствие пакетного менеджера уменьшают потенциальные уязвимости.

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В системе реализованы: интеграция с TPM (Trusted Platform Module) — специализированным аппаратным чипом, предназначенным для обеспечения безопасности данных и защиты системы от несанкционированного доступа. Чип хранит ключи шифрования и дает криптографическое подтверждение, что система загрузилась в ожидаемом (доверенном) состоянии; шифрование дисков — все данные на диске ноды зашифрованы. Если диск физически украдут или подключат к другому компьютеру, информация останется недоступной; безопасная загрузка — сервер загружает только ПО, подписанное доверенным ключом. Это препятствует загрузке поддельных или вредоносных загрузчиков, прошивок и даже ядра, защищая от rootkit атак на уровне прошивки.

Традиционный доступ через shell и SSH отсутствует. Отключение SSH по умолчанию уменьшает риск взлома учетных записей и использования уязвимостей в SSH-сервисе. Такой подход дает обеспечивает: надежное и простое управление кластером как единым целым; повторяемость и автоматизацию операций за счет сохранения команд для повторного выполнения; уменьшение поверхности атак.

Операционная система «Альт Оркестрация» предназначена для заказчиков, стремящихся к максимальной автоматизации процессов управления инфраструктурой контейнеризированных приложений и снижению рисков ее эксплуатации: крупных предприятий и корпораций с масштабными Kubernetes-инфраструктурами, организаций регулируемых отраслей; поставщиков облачных услуг и системных интеграторов; команд, работающих с IoT-устройствами и edge-решениями.

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«Альт Оркестрация» может служить повседневным рабочим инструментом ИТ-специалистов и администраторов Kubernetes: администраторов, отвечающие за развертывание и управление Kubernetes-кластерами; инженеров по безопасности и системных администраторов, ищущих способы повысить защищенность инфраструктуры; специалистов, заинтересованных в минимизации поверхности атаки и оптимизации использования ресурсов.

Физическим лицам право использования ОС «Альт Оркестрация» предоставляется безвозмездно; юридическим лицам, государственным, муниципальным органам и иным хозяйствующим субъектам нужно приобретать лицензию или заключать договор в письменном виде. Права конечного пользователя в отношении операционной системы изложены в лицензионном соглашении.

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