CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Местные жители и отдыхающие увеличили трафик в районе Патрокл во Владивостоке

Аналитики «МегаФона» отмечают, что летом 2026 г. в бухте Патрокл во Владивостоке и близлежащем крупном жилом микрорайоне объем передачи данных заметно вырос — почти на 60% больше, чем годом ранее. Абоненты здесь стали чаще пользоваться современными технологиями в смартфонах. Количество пользователей технологии VoLTE (голосовые вызовы через LTE), выросло на 21%, а видеозвонками — на 4%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более широкие возможности для проведения мероприятий, работы бизнеса и комфортная связь для жителей новых ЖК стали возможны благодаря масштабной модернизации телеком-сети в этом районе Владивостока. Инженеры «МегаФона» усилили сеть 4G, объединив в единую цифровую зону популярные места отдыха и новые жилые комплексы. В микрорайоне было построено несколько новых базовых станций, что позволило увеличить емкость сети в 2 раза, равномерно распределить нагрузку и обеспечить стабильные скорости мобильного интернета до 40 Мбит/с даже в часы пик.

«Рост мобильного трафика и активное использование цифровых сервисов показывают, что район становится полноценной цифровой экосистемой. Телеком-инфраструктура обеспечивает стабильный интернет для десятков тысяч местных жителей, отдыхающих и участников массовых мероприятий. Абоненты могут комфортно пользоваться мобильной связью в повседневной жизни: от видеозвонков и быстрых платежей до надежной навигации и удаленной работы», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера»

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Япония создала собственную спутниковую навигационную систему на замену GPS

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Внезапный подарок россиянам. Крупнейший в стране банк отменил комиссии на переводы и оплату услуг ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще