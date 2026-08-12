CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Техника
|

ICL Services создала автоматизированную систему эконадзора на базе дроншеринга

Команда продуктово-сервисной компании ICL Services за четыре месяца реализовала проект по реинжинирингу процессов экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Проект выполнен по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова и направлен на внедрение беспилотных авиационных систем (БАС) в контрольно-надзорную деятельность ведомства с переходом на 100-процентную роботизацию государственных функций. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В основе решения – платформа DroneXpress, которая взаимодействует с разными типами беспилотных технологий и автоматизирует весь цикл надзора: от планирования полета и получения необходимых согласований до обработки данных, выявления нарушений и подготовки проектов постановлений о правонарушении. Платформа формирует доверенную цифровую среду, обеспечивая прозрачность всех операций и безопасное хранение пространственных данных.

Апробация платформы осуществлялась на четырех сценариях применения БАС: выявление мест несанкционированного размещения отходов, контроль лицензионных участков недропользования, обследование водных объектов на предмет соблюдения режима водоохранных зон и выявление завалов в руслах рек.

«Для реинжиниринга процессов экологического надзора заказчику достаточно было оцифровать свой административный регламент на платформе DroneXpress, описать объекты контроля и задать параметры полётов. Далее наша платформа работала автономно, детектировала нарушения с точностью до 5 сантиметров и сформировала проекты документов для возбуждения административно-правовых дел», – сказала руководитель продуктового офиса ICL Services Валентина Кулагина.

Общая площадь обследованных территорий превысила 44 кв. км. Демонстрационные полеты, проведенные в апреле-мае текущего года доказали эффективность выбранных моделей беспилотной авиации. Во время полетов беспилотники выполняли аэрофотосъемку, а полученные материалы (30 тыс. фотографий) автоматически обрабатывались в платформе DroneXpress с применением технологий искусственного интеллекта.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«Сегодня ценность подобных проектов заключается не в самом факте использования дронов. Платформа создает новую ценность для государственных заказчиков, они приобретают не «железо» и не факт полета, не какие-то фрагменты снимков, они приобретают готовый, верифицированный результат по итогам мониторинга, надзора или инспекции. Именно эту задачу решает платформа DroneXpress», – сказала Валентина Кулагина.

По итогам пилотного проекта использование DroneXpress подтвердило возможность расширить охват экологического надзора без увеличения штата инспекторов, сократить сроки обработки данных и практически полностью исключить ручные операции. Решение может быть масштабировано для эффективного выполнения государственных функций на любые отрасли экономики, где востребованы беспилотные технологии и автоматизированная обработка данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

После ухода Unilever ее российские наследники построили с нуля собственную ИТ-инфраструктуру и заработали на ней полмиллиарда

Иван Крутько, группа Softline: Не эксперимент, а стандарт: как цифра меняет ИТ-продажи

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще