CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Гигабайты на свежем воздухе: «МегаФон» ускорил интернет в зеленых зонах Юрги

Более стабильный интернет и надежная голосовая связь стали доступны жителям Юрги. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование в северо-западной части города, что позволило расширить емкость сети и покрытие 4G в локациях с высокой абонентской нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовую станцию установили по улице Кирова, на территории с жилой застройкой, музеями, аллеями, недалеко от парка имени Пушкина и парка Победы, где любят гулять горожане. В зону уверенного сигнала также вошли соседние улицы — Московская, Комсомольская, Павлова, проспект Победы и др.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Технические специалисты компании задействовали сразу несколько частотных диапазонов: низкочастотный отвечает за широкое покрытие территории, а высокочастотный позволяет значительно большему числу пользователей одновременно выходить в Сеть без потери скорости интернет-соединения. Благодаря этому абоненты смогут с повышенным комфортом смотреть сериалы онлайн, пересылать файлы, пользоваться государственными платформами и загружать тяжелый медиаконтент в социальные сети.

«В Юрге, где проживает около 78 тыс. человек, спрос на качественную мобильную связь остается стабильно высоким. Поскольку жителям необходим интернет для решения рабочих и бытовых задач, а также для досуга, запуск новых телеком-объектов в первую очередь увеличил емкость сети и максимальную скорость передачи данных: в высокочастотном диапазоне она теперь достигает 80 Мбит/с», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера»

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Япония создала собственную спутниковую навигационную систему на замену GPS

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Внезапный подарок россиянам. Крупнейший в стране банк отменил комиссии на переводы и оплату услуг ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще