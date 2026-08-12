«Ант Технолоджис» и «Яндекс Роботикс» объявляют о партнерстве в области роботизации складов

«Ант Технолоджис», российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой складов и грузовых дворов, и «Яндекс Роботикс», компания-поставщик комплексных продуктов для роботизации, объявили о заключении партнерства. Стороны будут совместно развивать интеграционные решения, объединяющие программные продукты «Ант Технолоджис» с платформой Yandex Robotics Platform.

Партнерство включает совместную работу по интеграции решений «Яндекс Роботикс» с программными продуктами «Ант Технолоджис»: WMS ant LVision, YMS ant Time Slot Management. Об этом CNews сообщил представитель «Ант Технолоджис».

Ключевым направлением партнерства станет обеспечение совместимости решений двух компаний на уровне API и сквозных бизнес-процессов. «Яндекс Роботикс» предоставляет собственный готовый коробочный продукт для роботизации — решение «Кубик» для автоматизации комплектации. Оно предоставляется по модели подписки и включает AMR роботов, программную платформу Yandex Robotics Platform и сопутствующее оборудование. Техническая и консультационная поддержка при интеграции робототехнических решений в инфраструктуру заказчика позволит клиентам «Ант Технолоджис» бесшовно дополнять существующие WMS- и TSM-системы роботизированными комплексами.

Система Yandex Robotics Platform интегрируется с WMS-системой склада, получая от нее задания на сборку заказов и преобразуя их в конкретные задачи для каждого робота: маршруты движения, время на станциях комплектации и последовательность операций. Такая архитектура позволяет объединять в едином контуре управление складскими запасами, транспортными потоками и роботизированными процессами.

Благодаря партнерству с Яндекс Роботикс клиенты «Ант Технолоджис» получают возможность внедрять передовые робототехнические решения в свои бизнес-процессы без необходимости масштабной перестройки уже работающих систем управления. Совместимость продуктов двух компаний открывает следующие возможности: сквозное управление складом и роботами — единый контур управления: от планирования приезда транспорта (TSM) и управления двором (YMS) до координации роботизированных операций внутри склада (RMS); повышение точности и скорости — роботы-инвентаризаторы и автономные мобильные роботы, управляемые через Yandex Robotics Platform, автоматизируют инвентаризацию, комплектацию заказов и перемещение грузов, сокращая время операций и минимизируя человеческий фактор; гибкая модель внедрения — клиент получает комплексное решение: оборудование, ПО, интеграцию с существующей WMS-системой и техническую поддержку, без необходимости крупных капитальных вложений.

Роман Богатырев, менеджер по работе с партнерами «Яндекс Роботикс», сказал: «В фокусе «Яндекс Роботикс» — разработка и внедрение решений по автоматизации наиболее ресурсоемких процессов на складах компаний, например комплектации заказов. Сотрудничество с «Ант Технолоджис» открывает новые возможности для масштабирования роботизации: наши клиенты смогут использовать роботов в связке с WMS- и YMS&TSM-системами, получая комплексный эффект от автоматизации».

Александр Усов, генеральный директор «Ант Технолоджис», отметил: «Наши клиенты уже сегодня управляют современными складскими комплексами с помощью WMS ant LVision и YMS ant TSM. Партнерство с «Яндекс Роботикс» позволяет им сделать следующий шаг — дополнить проверенные решения передовыми робототехническими технологиями без рисков и сложностей интеграции. Мы видим большой потенциал в совместных проектах, где управление транспортными потоками, складскими операциями и роботами будет выстроено в единую систему».

В планах сторон — совместные пилотные проекты по интеграции робототехнических решений на складах клиентов «Ант Технолоджис», развитие технической документации и стандартов взаимодействия между системами.