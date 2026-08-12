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Acer дополняет ассортимент проекторов Business&SOHO новинкой P1358i

Компания Acer дополняет ассортимент проекторов Business&SOHO новинкой P1358i с передовой аппаратной начинкой и пиковым уровнем контраста 20 000:1. Сочетание мощной 240 Вт лампы подсветки OSRAM и светосильной оптики с 1.3Х приближением гарантирует яркое насыщенное изображение даже в помещениях без предварительной подготовки. А обилие передовых систем улучшения качества изображения от Acer и продвинутые возможности по настройке обеспечивают широкий простор идей применения проектора в образовательных и развлекательных целях. Даже в режиме 24/7. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Acer P1358i

Разрешение WXGA 1280x800 (интерполяция до WUXGA 1920х1200). Диагональ изображения от 30” до 315” (76cм ~ 800cм). Диагональ проецирования на расстоянии 2 метра: 60”. Яркость до 5000 ANSI Лм. Формат 16:10 (нативный) и 16:9/4:3 (поддерживаемый). Срок службы лампы до 15 тыс. ч. До 1,07 млрд цветов. Технологии автоматической цветокоррекции LumiSence и ColorBoost 3D . Подавление синего излучения BlueLight Shield. Интерфейсы ввода/вывода: 2х HDMI, USB. Встроенная аудиосистема 10 Вт. Шум при работе 27 Дб в режиме ECO. Ручная корректировка зума 1.3Х и фокусировка.

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Пресс-служба Acer
Acer дополняет ассортимент проекторов Business&SOHO новинкой P1358i

Проектор Acer P1358i уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 59,99 тыс. руб.

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