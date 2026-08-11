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«Свой банк» перевел РКО в онлайн и увеличил поток юрлиц на 30–40%

«Свой банк» и Abanking перевели открытие расчетных счетов для бизнеса в онлайн. Новый процесс собрали на Nocode-платформе Abanking. После запуска поток юридических лиц вырос на 30–40%, а срок открытия счета сократился с нескольких дней до нескольких часов. Об этом CNews сообщили представители Abanking.

Клиент оставляет заявку онлайн, а банк проверяет его по ИНН, стоп-листам, внутренним спискам безопасности и внешним источникам. После первичной проверки клиент попадает в процесс открытия счета на платформе Abanking.

«Новый процесс открытия счета помог расширить клиентскую базу и убрать зависимость от географии отделений банка. Поток юридических лиц вырос на 30–40%. Также мы сократили операционные затраты на проверку клиента перед открытием счета», — сказал Сергей Акулов, проектный менеджер «Свой банк».

Новый процесс открытия счета для юридических лиц собран на nocode-платформе Abanking. Благодаря nocode-архитектуре банк может самостоятельно менять процесс и дорабатывать сервис, не дожидаясь вендора.

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«Я могу изменить печатную форму, сценарий оформления заявки. Недавно сам заходил и менял канал SMS. В других системах для этого пришлось бы создавать тикет и просить разработчиков», — сказал Сергей Акулов.

«Настоящая nocode-платформа — это не визуальный редактор, в котором банк может изменить только отдельные элементы. Это архитектура, в которой банк получает больше контроля над цифровым сервисом: может менять бизнес-логику, добавлять интеграции с сервисами, дорабатывать процессы и развивать продукт без постоянной зависимости от вендора. В проекте со «Свой банк» это хорошо видно: банк запустил онлайн-РКО, а получил основу, которую может дальше развивать внутри», — сказал Константин Яковлев, коммерческий директор Abanking.

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