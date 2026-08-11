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Российский ИИ помог обработать более 100 тыс. заявок участников Международного фестиваля молодежи

Российская технология искусственного интеллекта Smart Engines помогла в обработке более 100 тыс. заявок на Международный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие 2026 г. Решение интегрировано в информационно-аналитическую систему Фестиваля и автоматически распознает необходимую для регистрации участников информацию, позволяя избежать ручного заполнения. ИИ автоматически определяет данные и страну подавшего заявку на участие. За доли секунды искусственный интеллект извлекает необходимое на любом языке мира. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Зарегистрировать участников фестиваля без необходимости вводить отдельные данные вручную позволила российская система распознавания от Smart Engines. Решение на базе ИИ, лежащее в основе процесса, может автоматически работать с печатной и рукописной информацией, которая поступает от участников из России, стран СНГ, государств Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. В общей сложности технология поддерживает документы 230 стран и территорий.

«Международный фестиваль молодежи собирает десятки тысяч участников и гостей со всего мира. Для нас было принципиально важно найти решение, которое позволяет с единым высоким качеством распознавать данные представителей любых государств для регистрации участников. Для нашего события это стало ключевым требованием. Российская система Smart Engines распознает паспорта любых стран мира в едином потоке. Другим решающим аргументом стала возможность полностью развернуть систему внутри защищенного контура. Интеграция позволила автоматизировать процессы регистрации и сделать систему готовой к обработке заявок крупнейшего международного молодежного события», – отметила начальник отдела цифрового развития Елизавета Кирюхина.

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Особенностью технологии является рекордная производительность и точность распознавания: качество распознавания ИИ Smart Engines достигает 99,9% – независимо от страны выдачи, языка, структуры поданной информации и без дополнительной настройки под отдельные страны. При этом вся обработка выполняется локально: никакие персональные данные не покидают защищенный контур и не передаются во внешние облачные сервисы. Это обеспечивает безопасность личной информации и защищает данные от неавторизованного доступа и утечки.

Система распознавания паспортов Smart ID Engine входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу ИИ. Работы по интеграции системы распознавания Smart Engines в информационно-аналитическую систему участников и мероприятий АНО «ДВФМ» выполнила компания RUVENTS.

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