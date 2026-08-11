Продукт «Форсайт. Умные таблицы» включен в реестр отечественного ПО

Продукт «Форсайт. Умные таблицы» включен в реестр отечественного ПО под №34648. Об этом CNews сообщил представитель «Форсайт». Новый статус продукта даёт компаниям возможность замещать западные решения с учётом всех требований регуляторов, сохраняя привычные для пользователей процессы работы с табличными офисными приложениями. «Умные таблицы», являясь инструментом продвинутой аналитики, совместимы с табличными формами других офисных пакетов, включая Excel.

«Форсайт. Умные таблицы» – кроссплатформенное настольное приложение, собственная разработка компании «Форсайт». Это отечественный инструмент для решения широкого круга аналитических задач в любых отраслях бизнеса. Главный плюс — низкий порог входа: пользователям не нужно переучиваться, так как они работают в привычном Excel-подобном интерфейсе. В основе системы — классические таблицы с ячейками, строками и столбцами, плюс поддержка множества листов, удобный редактор формул, а также инструменты для инфографики и визуализации данных.

Включение в реестр — важный этап развития продукта. Это подтверждает его соответствие требованиям Минцифры и открывает заказчикам широкие возможности для перехода на российское ПО. В условиях активного импортозамещения «Умные таблицы» становятся востребованным инструментом для компаний, которые ранее использовали Microsoft Excel с надстройками Oracle Hyperion, IBM Planning Analytics или SAP BPC.

«Форсайт. Умные таблицы» работают на всех популярных ОС, поддерживая установку не только на Windows, но и на Astra Linux 1.7, 1.8, «Ред ОС 7.3», Rocky Linux 8. Решение обеспечивает совместимость с табличными редакторами российских офисных пакетов и поддерживает форматы XLSX и ODS.

Ключевая особенность «Умных таблиц» — прямая работа с многомерными хранилищами «Форсайт. Аналитическая платформа». Пользователи получают доступ к данным корпоративной системы прямо в табличном интерфейсе, дополняя отчёты визуальными элементами, диаграммами и инфографикой. При этом сохраняется высокое быстродействие при обработке больших массивов информации, а гибкая ролевая модель, реализованная в платформе, гарантирует разграничение доступа и безопасность данных. Этот подход позволяет объединить простоту работы с таблицами и мощь аналитической платформы — без необходимости переключаться между разными приложениями и осваивать новый интерфейс.

Продукт «Форсайт. Умные таблицы» был выпущен в марте 2025 г. Вендор постоянно ведет работу по развитию инструментария «Умных таблиц», добавляя новые, востребованные пользователями функции. Так, в новой версии продукта «Форсайт. Умные таблицы» 10.11 LTS, которая вышла в июне 2026 г., обеспечена поддержка российской системы лицензирования Guardant, при этом предусмотрены онлайн- и офлайн-сценарии активации лицензий.