ПЭК первым на рынке логистики принял оплату цифровым рублем

ПЭК стал первой компанией в отрасли перевозок сборных грузов, принявшей оплату услуг цифровым рублем — третьей формой национальной валюты страны. Рассчитаться таким образом клиенты теперь могут за любые услуги компании: например, за перевозку LTL-отправлений, складскую обработку, дополнительный сервис. Платеж проходит за несколько секунд: клиент сканирует QR-код в отделении через приложение своего банка и подтверждает списание из цифрового кошелька. Сервис работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней — деньги на счет компании поступают мгновенно. Об этом CNews сообщили представители ПЭК.

«Логистика — отрасль с очень высокой частотой платежей. В отделениях ПЭК расчеты идут непрерывно и ежедневно, — сказал Роман Ромашевский, директор по финансам и персоналу ПЭК. — Технология, которая ускоряет зачисление средств и снижает стоимость приема платежей, дает прямой экономический эффект и компании, и клиентам — они получают грузы сразу после оплаты, не дожидаясь подтверждения из банка».

По его словам, в ПЭК осознанно не стали ждать 1 сентября, когда прием цифрового рубля станет обязательным для крупных торгово-сервисных компаний.

«Мы подготовили необходимую инфраструктуру заранее: доработали кассовое программное обеспечение, протестировали сценарии оплаты и провели обучение для сотрудников отделений. Нам важно накопить реальную практику, понять, как клиенты пользуются новым инструментом на кассе, какие возникают вопросы, как выстроить возвраты. К моменту массового внедрения мы придем с отлаженными процессами, а не с формально закрытым требованием регулятора», — сказал он.

Следующий этап, по словам Романа Ромашевского, — расчеты цифровым рублем в сегменте B2B (платежи корпоративных клиентов и оплата услуг партнеров-перевозчиков) по смарт-контрактам (технологии электронных договоров с автоплатежом), что позволит автоматически проводить расчеты по факту выполнения условий перевозки, например, в момент подтверждения доставки груза получателю.

«Мы возлагаем большие надежды на смарт-контракты в логистике, когда в перспективе двух–трех лет связка цифрового рубля, электронной транспортной накладной и сервисов “ГосЛога ” сможет полностью автоматизировать расчеты за оказанные услуги, сделав их понятными и прозрачными для всех участников процесса», — сказал он.