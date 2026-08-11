Михаил Мишустин поручил проработать создание ЦОД в Якутии

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поручил проработать вопрос создания центра обработки данных в Республике Саха (Якутия). Соответствующее поручение он дал по итогам своей рабочей поездки в регионы Дальнего Востока и Сибири. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Проработать этот вопрос совместно с руководством республики предстоит вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Создание собственного ЦОД должно обеспечить Якутии дополнительные вычислительные мощности, необходимые для дальнейшего развития искусственного интеллекта, цифровых сервисов и реализации высокотехнологичных проектов.

«В Якутии большое внимание уделяется внедрению цифровых технологий, в том числе решений на основе искусственного интеллекта. Мы ознакомились с платформой для оптимизации работы библиотек. Для дальнейшего развития подобных сервисов и появления новых цифровых решений республике, конечно, необходимы дополнительные вычислительные мощности. В этой связи очень важно совместно с регионом проработать вопрос создания собственного центра обработки данных», — сказал Мишустин.

В ходе рабочей поездки в Якутск Михаил Мишустин отмечал стратегическое значение современной цифровой инфраструктуры и назвал данные «полезными ископаемыми XXI века». Премьер-министр ознакомился с разработками якутских специалистов и обратил внимание на необходимость создания условий для их дальнейшего масштабирования.

Сегодня в Якутии активно внедряются решения на базе искусственного интеллекта. В их числе – платформа на базе «ГигаЧат», разработанная при участии якутских специалистов. Она уже используется в работе 25 центральных библиотек страны, а с 2026 г. проект масштабируется на всю Россию. Дальнейшее развитие подобных решений требует значительного увеличения вычислительных мощностей.

Центр обработки данных представляет собой высокотехнологичный комплекс для хранения и обработки больших объёмов информации. Такая инфраструктура необходима для работы современных цифровых сервисов, обучения и применения моделей искусственного интеллекта, проведения научных исследований и реализации крупных технологических проектов.

В Якутии рассматриваются возможные площадки для размещения ЦОД с учетом энергетической инфраструктуры региона. В числе преимуществ республики – наличие объектов генерации, промышленных площадок и энергетических ресурсов, необходимых для стабильной работы высокопроизводительного вычислительного оборудования.

Особое внимание уделяется возможности размещения ЦОД в непосредственной близости от источников энергии. Рассматриваются площадки рядом с газоконденсатными месторождениями, угольными предприятиями и объектами энергетики. В качестве приоритетных вариантов рассматриваются территории вблизи Средневилюйского или Чаяндинского газоконденсатных месторождений.

Создание собственного центра обработки данных позволит сформировать в Якутии необходимую инфраструктуру для развития искусственного интеллекта, повысить технологическую независимость региона и создать новые возможности для ИT-компаний, научных и образовательных организаций. Проект также может стать дополнительным фактором привлечения инвестиций и создания высокотехнологичных рабочих мест.

Потенциал республики в сфере цифровых и креативных технологий Михаил Мишустин оценил во время рабочей поездки в Якутию. Вместе с Главой республики Айсеном Николаевым он посетил креативный кластер «Квартал Труда», где ознакомился с разработками резидентов в сферах кино, цифровых технологий, архитектуры, искусственного интеллекта, дизайна и креативного предпринимательства. «Доля креативных индустрий в стране сегодня составляет около 4,3% ВВП. Наша общая задача к 2030 году увеличить этот показатель до 6%. Это серьезный рывок», — сказал Михаил Мишустин.

Отдельное внимание во время посещения «Квартала Труда» было уделено якутским разработкам в области искусственного интеллекта. Председателю Правительства России продемонстрировали сервисы распознавания и синтеза якутской речи. Они позволяют интегрировать национальный язык в цифровые сервисы, образование, культуру и средства массовой информации, а также расширяют доступность информации для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Опыт Якутии показывает, что креативные индустрии стали полноценной частью экономики и действенным инструментом развития региона. Они создают новые предприятия и рабочие места, помогают сохранять культурное наследие и выводят якутские решения на федеральный уровень», — сказал Айсен Николаев.

Михаил Мишустин также отметил важность сочетания современных технологий с сохранением традиций и родных языков. Кроме того, премьер-министр поддержал созданные в Якутии комикс и мультфильм о героях специальной военной операции и предложил оказать содействие в их продвижении.