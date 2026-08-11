CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация
|

Исследование: 59% крупнейших туристических агентств в России увеличили ИТ-инвестиции в 2026

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации и туризма, опубликовала исследование «Инвестиции в IT-технологии в туристическом бизнесе». Раздел исследования «Инвестиции в IT» посвящен анализу динамики ИТ-бюджетов агентского сектора, приоритетам цифровых вложений и изменению подходов к технологическому развитию.

Агентский рынок вступает в фазу избирательных вложений, где ключевым критерием становится возврат на инвестиции (ROI). После периода активного роста ИТ-бюджетов отрасль переходит к более осторожному планированию. Компании перестают инвестировать в «цифровизацию вообще», фокусируясь на решениях, способных дать прямой эффект.

Согласно исследованию, в 2026 г. рост ИТ-бюджетов планируют 59% агентств. Однако уже в 2027 г. этот показатель снижается до 46% на фоне роста доли тех, кто намерен сохранить инвестиции на текущем уровне (43%).

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Среди приоритетов ИТ-инвестиций лидируют «Управление продуктом» (отметили 53% респондентов) и «Обслуживание клиентов» (50%). Это отражает практическую потребность агентств в расширении линейки предложений и сервисной автоматизации. На третьем месте — кибербезопасность (41%).

Исследование основано на опросе топ-менеджеров крупнейших российских туристических компаний, обслуживающих более 60% российского рынка. Его цель — дать участникам рынка актуальную картину инвестиционных трендов, выявить зоны роста и помочь в планировании ИТ-стратегий на ближайшие годы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Внезапный подарок россиянам. Крупнейший в стране банк отменил комиссии на переводы и оплату услуг ЖКХ

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаем я и мои коллеги

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще