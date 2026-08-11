Группа «Борлас» и «УМКАаддитех» объединяют компетенции в области ИИ, генеративного проектирования и аддитивного производства

Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и компания «УМКАаддитех» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества планируется интеграция CAE-платформы Fidesys и «УМКАсинтекс» для решения задач инженерного проектирования и генеративного моделирования с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

Искусственный интеллект становится одним из ключевых драйверов развития инженерного программного обеспечения. Его применение позволяет автоматизировать расчетные и проектные задачи, сокращать сроки разработки и повышать качество инженерных решений. На этом фоне сотрудничество группы «Борлас» и компании «УМКАаддитех» направлено на развитие отечественных инструментов, объединяющих инженерный анализ, генеративное проектирование и технологии интеллектуальной обработки данных.

CAE Fidesys – отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. Решение позволяет проводить весь спектр расчетов, требуемых для оценки надежности и ресурса механических конструкций как с использованием классических технологий производства и материалов, так и с применением композитов и аддитивных технологий. Платформа CAE Fidesys замещает программные продукты иностранных разработчиков, обеспечивает импорт данных из Nastran и ANSYS, полностью совместима с российскими операционными системами, поддерживает прямые интеграции с различными отраслевыми САПР.

Компания «УМКАаддитех» разрабатывает специализированные решения в области генеративного дизайна и аддитивного производства. В настоящее время программный комплекс «УМКАсинтекс» формирует генеративные модели на основе результатов расчетов, полученных в программных продуктах ANSYS.

В рамках партнерства реализуется переход от использования продуктов ANSYS к использованию CAE-платформы Fidesys, что позволит сформировать полностью отечественную технологическую цепочку для решения задач прочностного анализа, генеративного проектирования и подготовки изделий к аддитивному производству. Создаваемые решения будут востребованы в машиностроительной, авиационной, энергетической и нефтегазовой отраслях, где скорость разработки и точность инженерных расчетов напрямую влияют на конкурентоспособность продукции.

«Российскому рынку сегодня необходимы не только инструменты импортозамещения, но и решения, обеспечивающие дальнейшее технологическое развитие. Партнерство с «УМКАаддитех» позволит объединить инженерный анализ и технологии искусственного интеллекта, открывая заказчикам новые возможности для автоматизации проектирования, повышения эффективности разработки изделий и укрепления технологической независимости отечественных предприятий», – отметил директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков.

«Интеграция программного комплекса «УМКАсинтекс» с платформой CAE Fidesys станет важным шагом в развитии отечественного цифрового инжиниринга. Совместное решение позволит ускорить поиск оптимальных конструктивных решений, автоматизировать часть инженерных процессов и расширить применение аддитивных технологий в промышленности», – сказал Илья Морозов, генеральный директор компании «УМКАаддитех».