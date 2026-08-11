Eltex модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру курортных объектов

Российский производитель телекоммуникационного оборудования Eltex совместно с авторизованным партнером ООО «ДП "Наш парус"» реализовал проекты по модернизации беспроводной сети в санатории «Айвазовское» и курортном комплексе Palmira Palace. В результате на объектах создана единая управляемая Wi-Fi-инфраструктура для более чем 300 гостиничных номеров, обеспечивающая стабильное беспроводное подключение как в зданиях, так и на прилегающей территории. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Оба объекта были построены в середине 2000-х годов, поэтому существующая сеть уже не соответствовала текущим требованиям. Использовавшееся оборудование не поддерживало диапазон 5 ГГц и технологию PoE, отсутствовали механизмы бесшовного роуминга и централизованного управления беспроводной сетью. Кроме того, при модернизации необходимо было учитывать существующую кабельную инфраструктуру зданий и обеспечить устойчивое покрытие не только внутри корпусов, но и на открытых территориях, где гости проводят значительную часть времени.

Для реализации проектов интегратор применил решения Eltex, включающие корпоративные точки доступа, коммутаторы с поддержкой PoE и контроллеры управления беспроводной сетью. Перед началом работ было выполнено обследование объектов, позволившее определить оптимальное размещение оборудования с учетом особенностей существующей инфраструктуры.

По итогам модернизации создана единая беспроводная среда для более чем 300 гостиничных номеров, реализован бесшовный роуминг между корпусами и зонами отдыха, выполнен переход на двухдиапазонную Wi-Fi-сеть, а централизованное управление инфраструктурой обеспечило возможность ее дальнейшего масштабирования без изменения архитектуры.

«В подобных проектах результат формируется на стыке инженерной экспертизы интегратора и возможностей оборудования. В данном случае реализация находилась на стороне авторизованного партнера Eltex "Наш парус", который использовал наши решения в уже знакомой ему логике проектирования гостиничных Wi-Fi-сетей. Такой подход позволил корректно учесть специфику объектов и построить устойчивую беспроводную инфраструктуру, рассчитанную на высокую плотность пользователей и сезонные нагрузки», — отметил Алексей Ленер, руководитель отдела продаж Wi-Fi Eltex.

Сегодня оба объекта продолжают развитие цифровой инфраструктуры и рассматривают дальнейшее расширение использования решений Eltex.