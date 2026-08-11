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«Диасофт» представила новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase

С 1 сентября 2026 г. компания «Диасофт» переходит на новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Разработана линейка лицензионных опций – от бесплатной версии СУБД до коммерческих вариантов для высоконагруженных систем крупного бизнеса, госсектора и регулируемых отраслей. Новый подход делает стоимость перехода на импортонезависимую СУБД более понятной и предсказуемой, а сам процесс перехода – оптимальным для организаций любого масштаба.

Своя лицензия под каждую задачу. Линейка лицензий учитывает особенности всех сценариев: пилотные проекты и небольшие информационные системы, корпоративные системы среднего бизнеса и региональных банков, высоконагруженные ландшафты крупных организаций, системы на «1С:Предприятие», контуры, где требуется сертифицированная ФСТЭК России версия СУБД. Заказчик оплачивает тот уровень функциональности, который нужен именно в его случае.

Техническая поддержка включена в стоимость лицензии. При покупке бессрочной лицензии первый год технической поддержки предоставляется бесплатно. Для годовых или срочных лицензий техподдержка действует в течение всего срока лицензии. Это упрощает закупочные процедуры и снимает вопрос о стоимости владения СУБД в следующих периодах.

Гибкие модели приобретения. Разные сроки действия лицензий (на год, срочная, бессрочная) позволяют выбрать модель под бюджет проекта и горизонт планирования.

Совместимость с зарубежными СУБД как отдельная опция. Уникальная функциональность «Полиглот», обеспечивающая исполнение диалектов Microsoft SQL Server и Oracle Database без переписывания кода прикладных приложений, приобретается дополнительно к основной лицензии. Организации, которым нужна только функциональность PostgreSQL, за нее не переплачивают.

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Сохранение бесплатной версии СУБД для пилотных проектов, небольших систем и использования в ознакомительных целях. Бесплатная версия Digital Q.DataBase будет ограничена 4 ядрами.

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase компании «Диасофт», сказал: «Функциональность Digital Q.DataBase снимает главный барьер для импортозамещения СУБД – необходимость переписывать код прикладных приложений. Новая лицензионная политика снимает второй барьер: неопределенность в экономике проекта. Заказчик заранее видит стоимость приобретения лицензий и владения СУБД на всем горизонте эксплуатации, что позволяет корректно сравнивать это предложение с любым другим на рынке. Мы рассчитываем, что понятная экономика ускорит принятие решений о переходе на отечественную СУБД в тех организациях, которые до сих пор его откладывали».

Стоимость лицензий рассчитывается под конкретную конфигурацию: количество ядер, состав сред, требования к сертификации и необходимость исполнения диалектов зарубежных СУБД. Эксперты «Диасофт» готовы подготовить расчет стоимости проекта импортозамещения СУБД и оценить экономический эффект перехода для ИТ-ландшафта любой организации.

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