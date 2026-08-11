CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

«Атол» выпустил масштабное обновление программного обеспечения для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro

«Атол» выпустил новую версию Frontol Selfie Pro 2.1.0 — программного обеспечения для касс самообслуживания. Обновление затронуло пользовательские сценарии, возможности интеграции с инфраструктурой магазина и технологическую архитектуру продукта. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

В новой версии пересмотрены ключевые сценарии взаимодействия покупателя с кассой самообслуживания. Увеличен размер цифровой клавиатуры, переработаны экран приветствия, сценарий добавления пакета и выбор способа получения чека. Реализована возможность ввода карты лояльности по номеру телефона, обновлен процесс применения карты, а списание бонусных баллов теперь может подтверждаться по СМС. Оптимизировано отображение QR-кода при оплате через Систему быстрых платежей, добавлена поддержка вертикальной и горизонтальной ориентации интерфейса. Для предприятий общественного питания реализована возможность настройки языка пользовательского интерфейса.

В части интеграционных возможностей в Frontol Selfie Pro 2.1.0 добавлена поддержка систем распознавания товаров, реализован вывод рекламного контента через интеграцию с SmartPlayer, добавлены инструменты брендирования «Модуля консультанта» и возможность подключения нескольких сканеров штрихкодов через COM-порты. В релиз также включены поддержка эмулятора весов и механизм автоматического открытия смены непосредственно с кассы самообслуживания.

Значительное развитие получил «Модуль консультанта», предназначенный для удаленной работы с кассами самообслуживания. Сотрудник теперь может видеть состав покупок на кассе, одновременно просматривать видеопотоки с фронтальной и платформенной камер и управлять положением камеры. QR-код сотрудника и PIN-код администратора перенесены в настройки модуля, управление светосигнальным фонарем стало доступно через сценарии автоматизации.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Одним из ключевых изменений версии стал переход с ветки 1.3.x на обновленный технологический стек. Новая архитектура направлена на повышение производительности пользовательского интерфейса и сокращение сроков выпуска новых функций. До официального выпуска версия прошла апробацию у ряда заказчиков в реальных условиях эксплуатации, полученная обратная связь была учтена при доработке продукта.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Ритейл сегодня предъявляет к кассам самообслуживания все более высокие требования — по гибкости настройки, интеграции и скорости работы. Обновленная версия закрывает значительную часть этих запросов и дает сетям инструменты, которые раньше требовали индивидуальной доработки. Новый релиз — важный этап технологического развития продукта, создающим основу для дальнейшего совершенствования и масштабирования функциональности программного обеспечения для касс самообслуживания».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Макеев, Level 26 Games: Мы перенесли консольный опыт в мобильный open-world

Внезапный подарок россиянам. Крупнейший в стране банк отменил комиссии на переводы и оплату услуг ЖКХ

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаем я и мои коллеги

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще